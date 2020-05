Joacă-te acasă în siguranţă! Noile capitole din programul Playmakers sunt disponibile online

Share This





















UEFA şi Disney continuă să recomande mişcarea fetelor acasă prin intermediul programului „Play at home with Playmakers”.

In această săptămână au fost publicate două noi capitole din program, unde rolurile principale sunt jucate de personajele Dash şi Violet din Incredibilii

2.

Capitolul 3 – DASH | Capitolul 4 – VIOLET

Fiecare capitol cuprinde diferite activităţi care pot fi desfăşurate de fete acasă! În afara exerciţiilor fizice, cele două capitole testează nivelul de creaţie şi comunicare al fetelor, îmbinând distracţia cu învăţarea.

Prin această extensie a programului, UEFA şi Disney încurajează fetele să continue să facă mişcare acasă, într-un mediu sigur şi sănătos. Iniţiativa a fost susţinută şi de internaţionalii români Alex Chipciu şi Alin Toşca, care au acceptat provocarea de a face mişcare alături de fetele lor.

Copiii îşi pot recrea puterile folosind obiecte de uz casnic şi imaginaţia lor într-o serie de activităţi concepute pentru a lucra la mişcarea lor, precum şi la introducerea în abilităţile de fotbal de bază, cu accent pe distracţie.

Fiecare capitol include, de asemenea, o activitate bazată pe sarcini,

precum colorarea unei imagini cu Mr. Incredible sau jocul de rol tip interviu cu Elastigirl, membrii familiei fiind încurajaţi să posteze fotografii şi videoclipuri online folosind hashtag-ul #UEFA Playmakers, astfel încât copiii să poată vedea cum se descurcă şi ceilalţi în activităţile lor.

Playmakers – primul program UEFA pan-european dedicat dezvoltării fotbalului feminin

Proiectul „Playmakers” reprezintă un prim pas către atingerea unuia dintre obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare a fotbalului feminin lansată de UEFA anul trecut, „Time to action”, care urmăreşte dublarea participării fetelor la fotbal până în 2024.

Programul se adresează fetelor între 5 şi 8 ani care nu practică fotbalul în prezent. Programul pilot a fost implementat de şapte asociaţii naţionale: România, Austria, Scoţia, Norvegia, Belgia, Polonia şi Serbia – urmând a se derula sesiuni prin şcoli, cluburi şi comunităţi locale. Se aşteaptă ca mai multe asociaţii naţionale să facă parte din program în 2021!

In România s-au format 34 de centre, printre care se află grădiniţe, cluburi de fotbal feminin sau şcoli. Acestea provin din 15 judeţe ale României, instructorii centrelor înscrise în proiect participând deja la training-ul dedicat acestora la finalul lunii februarie.