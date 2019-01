JELENA ALAJBEG: „ÎMPREUNĂ VOM FI MAI PUTERNICI. ŞTIU CĂ FANII DIN TÂRGOVIŞTE NE POT AJUTA SĂ FACEM MECIURI MARI”

Share This





















Jelena Alajbeg este una dintre cele două jucătoare achiziţionate de CS Municipal Târgovişte în această iarnă la echipa de volei feminin. Transferul croatei reprezintă una dintre cele mai importante mişcări pe piaţa transferurilor din România, experienţa acesteia, dar şi rezultatele obţinute de aceasta cu echipele pentru care a evoluat fiind unele cu adevărat însemnate.

La câteva ore de la sosirea în ţara noastră, voleibalista care evoluează pe postul de trăgător principal ne-a acordat un scurt interviu pe care vi-l prezentăm în cele ce urmează.

– Jelena, nu eşti la prima experienţă în România. În trecut ai evoluat pentru Metal Galaţi, CS Municipal Bucureşti şi Volei Alba Blaj. Ce ştii despre CS Municipal Târgovişte?

– Ei bine, Târgovişte a fost mereu un adversar redutabil pentru formaţiile din România la care am jucat. Vorbesc aici despre Blaj şi CSM Bucureşti. De fiecare dată echipa la care am ajuns în acest sezon era adversara directă în lupta pentru locul pe care ni-l doream. Trebuie să recunosc că nu era foarte comod să jucăm împotriva voastră, mai ales când aveaţi alături suporterii. Sala din Târgovişte nu era tocmai comodă pentru echipele adverse. Era greu să câştigi aici. Foarte greu. Cât priveşte acest campionat, nu pot spune prea multe despre lot şi joc pentru că nu le-am văzut evoluând. Cunosc câteva dintre fete, pentru că am fost colege în trecut, dar nimic mai mult. Din ce-mi dau seama, este un grup unit şi de fiecare dată această calitate a dat forţă unei echipe.

– Ce te-a determinat să accepţi oferta venită de la Târgovişte?

– Am auzit lucruri frumoase despre această echipă. Nu doar acum, ci şi în trecut. Am văzut nucleul de jucătoare, am aflat că este o atmosferă bună şi am discutat cu conducerea după care am acceptat propunerea. E o provocare şi pentru mine şi chiar îmi doresc să văd cât de bune vom fi împreună.

– La ce te aştepţi de la noua ta echipă?

– Îmi doresc să luptăm împreună pentru a obţine rezultatele pe care ni le dorim. Pentru mine e esenţial să jucăm un volei frumos, care să îi apropie pe fani de noi şi să avem sprijinul lor meci de meci. Ştiu că putem realiza asta.

– Pe câte dintre actualele jucătoare ale CSM-ului le ştiai dinainte de a semna cu Târgovişte?

– Stai să mă gândesc… A, pe Adina (n.n.Roşea) o ştiu de la CSM Bucureşti, pe Dubravka (n.n.Duric), de la Blaj şi pe Trică, din perioadaîn care jucam pentru Metal Galaţi. Ele sunt cele trei „cunoştinţe” pe care le am la echipa din Târgovişte.

– Unde vezi CSM Târgovişte la finalul sezonului?

– Sincer, îmi doresc să cucerim o medalie, dar e foarte important să jucăm un volei de calitate, aşa cum spuneam şi mai devreme.

– Ce mesaj le transmiţi suporterilor echipei de volei din Târgovişte?

– Împreună suntem mai puternici. Dacă vor veni alături de noi meci de meci, vom reuşi să facem meciuri mari şi rezultate bune. îi aşteptăm la sală.