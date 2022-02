Jandarmii dau dovadă de profesionalism, acționând întotdeauna în scopul consolidării siguranței publice

1 0

A fost prezentată evaluarea activității Jandarmeriei Române din anul 202, în prezența ministrului de Interne, Lucian Bode. Pe tot parcursul anului 2021, prin acțiunile întreprinse, Jandarmeria Română și-a orientat efortul către consolidarea siguranței publice, oferind de fiecare dată un răspuns adaptat și eficient la solicitările cetățenilor și la nevoile comunității. La nivel local evaluarea activității Jandarmeriei Române s-a desfășurat în sistem videoconferință, , sala de ședințe „slt.(p.m.) Negulici Valeriu” de la sediul IJJ Dâmbovița, cu participarea prefectului Claudia Gilia, inspector șef, col. Matei Viorel, inspector șef al ISU Dâmbovița, lt.col. Florea Cristian, adjunctul IPJ Dâmbovița, cms. șef de poliție Pîrvu Denis.

Cu ocazia prezentării indicatorilor de performanță realizați în anul 2021, prefectul județulu, Claudia Gilia și-a exprimat aprecierea pentru modul eficient în care jandarmii au făcut față provocărilor multiple cu care s-au confruntat în timpul misiunilor:

”Sunt convinsă că nicio zi nu a fost ușoară pentru jandarmi. Din datele pe care le-au prezentat astăzi, am dedus că, deși capacitatea lor operațională a fost extrem de solicitată, mai ales în context pandemic, au dat dovadă de profesionalism, acționând întotdeauna în scopul consolidării siguranței publice”.În acest context, ministrul Afacerilor Interne, domnul Lucian Nicolae BODE, a adresat mulțumiri jandarmilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021: „Tuturor ne dă speranță și încredere să știm că în vremuri complexe pentru siguranța cetățenilor ne putem bizui pe o structură militară cu tradiție, așa cum este Jandarmeria Română. Activitatea dumneavoastră de anul trecut este mărturia seriozității cu care vă îndepliniți misiunile. Un an dificil în care, pe lângă misiunile curente, ați fost în prima linie a luptei cu pandemia și chiar dacă măsurile aplicate de dumneavoastră în stradă nu au fost printre cele mai populare, acestea au avut menirea de a proteja comunitatea (…) Apreciez în mod deosebit eforturile dumneavoastră de zi cu zi în gestionarea situațiilor, cu atât mai mult cu cât numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice a cunoscut o creștere vertiginoasă în raport cu anul 2020(…)

Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor este obiectivul central al activității dumneavoastră și trebuie să vă asumați cu putere și multă pricepere rolul social pe care în aveți în societate.”La rândul său, inspectorul general al Jandarmeriei Române, general de brigadă Alin-Ionel MASTAN, s-a adresat celor prezenți, concluzionând: ”Anul 2021 a fost un an atipic, în care am învățat lecții pe care niciun manual nu le conține. Am învățat să trăim cu un inamic neluat în seamă sau minimizat, chiar și atunci când prea mulți dintre noi au pierdut lupta.

A fost un an care ne-a reconfirmat că lucrul în echipă și folosirea în comun a resurselor este singura opțiune, că adaptarea rapidă la schimbări rămâne o necesitate. Suntem convinși că cea mai puternică identificare în conștiința publică nu este o siglă, o lege, o clădire sau un scut, ci oamenii care poartă uniforma. De aceea, aprecierea mea se îndreaptă către cei peste 24.000 de jandarmi care pe parcursul anului au dovedit perseverență, sacrificiu și determinare(…)

Obiectivul nostru principal este să oferim un serviciu public conform așteptărilor sociale, iar pentru aceasta, în primul rând, vom urmări să dezvoltăm capacitatea instituțională de a oferi un grad înalt de siguranță publică.”

În anul 2021, adunările publice de protest s-au triplat față de anul 2020 și au fost, în marea lor majoritate, spontane, cu manifestări la limita ordinii și care au provocat în permanență dispozitivele. A fost o tensiune socială constantă, la care jandarmii au răspuns cu tact și fermitate, astfel că în majoritatea cazurilor am prevenit escaladarea violențelor.

Totodată, pe parcursul anului trecut, au fost desfășurate peste 38.000 de misiuni în cooperare cu alte structuri, dintre acestea cele mai multe fiind cu: unitățile de Parchet, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția Națională Anticorupție, Direcția Generală Anticorupție sau Autoritatea Națională a Penitenciarelor. De asemenea, am colaborat cu Inspectoratul General pentru Imigrări și Poliția de Frontieră pentru gestionarea fluxurilor migratorii ilegale din vestul țării.

Anul trecut, jandarmii au intervenit în peste 27.000 de situații pentru ajutorarea persoanelor aflate în pericol. Trebuie să evidențiem că toate au fost rezolvate și pericolul a fost îndepărtat înainte de a se înregistra victime. 178 de persoane au fost salvate din situații critice, dintre acestea 127 fiind salvate de Jandarmeria Montană.”

În condițiile unei dinamici accelerate a cerințelor, asigurarea personalului pentru îndeplinirea tuturor misiunilor a constituit o provocare, mai ales că anul trecut a fost înregistrat un deficit considerabil de personal: 2.144 de jandarmi au părăsit instituția, după ce alți aproape 3000 au plecat în 2019 și 2020.

În condițiile cu totul speciale ale anului 2021, Jandarmeria a obținut realizări semnificative în domeniul cooperării internaționale:

cel mai important eveniment la nivelul reprezentării internaționale este preluarea de către România, în decembrie 2021, a președinției Comitetului Interministerial de Rang Înalt al Forței de Jandarmerie Europene, exercitată de facto de către Jandarmeria Română. Pe timpul președinției obiectivele Jandarmeriei sunt de dezvoltare a parteneriatului cu actorii internaționali de securitate, încheierea Memorandumului de cooperare cu Arma Carabinierilor Moldoveni și organizarea unui exercițiu internațional în România.

consolidarea pozițiilor cheie deținute de România la nivelul Consiliului UE și Consiliului Europei, prin alegerea unui ofițer din cadrul Jandarmeriei Române ca președinte al Comitetului reprezentanților permanenți pentru Convenția TS-4 (pentru un nou mandat de 2 ani) și ca președinte al European Think Tank (pentru un mandat de 4 ani)

desfășurarea Cursului Superior Internațional, cu prezența efectivă la Școala de Aplicație a Jandarmeriei Române a 11 stagiari străini din Republica Moldova, Ucraina, Madagascar, Mali și Tunisia. Școala de Aplicație pentru Ofițeri a Jandarmeriei Române a fost inclusă în rețeaua Colegiului European de Securitate și Apărare

În anul 2021, Jandarmeria a continuat să aibă o contribuție importantă la îndeplinirea asumărilor de securitate internaționale ale României prin participarea a 7 jandarmi români în misiuni internaționale, dar și prin negocierea Protocolului de cooperare între Jandarmeria Română și Garda Națională din Ucraina.

Accesarea fondurilor externe nerambursabile a reprezentat una dintre prioritățile instituționale, la nivelul Jandarmeriei fiind continuată implementarea a 34 proiecte, valoarea totală a acestora fiind de peste 13.600.000 de euro. De asemenea, au fost aprobată finanțarea a 5 noi proiecte, cu o valoare de 2.600.000 euro și au fost elaborate 11 fișe de proiect, cu buget total estimat de 316 milioane de euro.

Prioritățile anului 2022 sunt:

Modernizarea misiunii de pază, prin utilizarea sistemelor tehnice în locul personalului

modernizarea bazelor de pregătire, astfel încât acestea să ofere condiții de antrenament integrat pentru toate structurile ministerului;

cooperarea interinstituțională cu partenerii noștri reprezintă, de asemenea, un deziderat important pentru acest an.