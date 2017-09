Jandarmii damboviţeni în mijlocul elevilor

Share This





















Odată cu începerea noului an şcolar, jandarmii damboviţeni au fost alături de elevi pentru a le vorbi despre modul în care trebuie să se comporte în recreaţie, dar şi în timpul liber pentru a fi în siguranţă. Prezenţa jandarmilor în mijlocul elevilor a avut ca scop şi prevenirea implicării acestora în comiterea unor fapte antisociale.

Totodată, la deschiderea anului şcolar jandarmii au asigurat măsurile de ordine publică la instituţiile de învăţământ aflate în responsabilitate din municipiile Târgovişte şi Moreni, localităţile Găeşti, Pucioasa, Titu, Răcari şi Tărtăşeşti. Unităţile şcolare au fost incluse şi în itinerarul de patrulare al jandarmilor, astfel încât activităţile organizate în decursul anului şcolar 2017-2018 să se desfăşoare într-un climat propice de ordine şi siguranţă.

Mesajul Inspectorului General al Jandarmeriei Române, colonel Sebastian CUCOŞ cu ocazia deschiderii anului şcolar 2017-2018 Dragi elevi,

Stimaţi profesori şi părinţi,

lată-ne astăzi în faţa unui nou început! Astăzi este prima zi din noul an şcolar, o zi importantă pentru noi toţi, deoarece în aceste momente visurile şi speranţele elevilor şi, în egală măsură, ale cadrelor didactice şi părinţilor încep să prindă contur.

Dragi elevi, anii de şcoală sunt, poate, cea mai frumoasă perioadă a existenţei noastre, acea perioadă în care ne facem prieteni – uneori pentru toată viaţa, ne lărgim orizontul cunoaşterii, dobândim noi deprinderi şi învăţăm să descoperim lumea din jurul nostru, aşa cum este ea, cu bune şi cu rele.

Dascălii vă vor sădi în suflet iubirea, speranţa, corectitudinea, responsabilitatea, dragostea de adevăr şi dreptate. Pentru toate acestea le veţi mulţumi! La fel şi noi, cei care lucrăm în jandarmerie şi care suntem printre beneficiarii principali ai efortului corpului profesoral de a oferi o educaţie autentică, bazată pe toleranţă, respect şi responsabilitate. Totodată, şi noi cadrele Jandarmeriei Române, suntem, la rândul nostru părinţi şi, tocmai de aceea, vă rugăm să ne fiţi alături şi să ne sprijiniţi în realizarea unui adevărat partene-riat de securitate, din care vom avea de câştigat cu toţii. Veniţi de fiecare dată cu încredere la noi, semnalaţi-ne şi împărtăşiţi-ne tot ceea ce vi se pare suspect sau împotriva legii. Avem obligaţia legală, dar şi morală să intervenim şi să corectăm aspectele care nu au ce căuta într-o societate normală. Vom fi în permanenţă în apropierea şcolilor pentru a preveni şi descuraja orice eveniment ce poate tulbura liniştea copiilor.

Stimaţi profesori şi părinţi, instituţia Jandarmeriei Române doreşte să-şi aducă contribuţia la extraordinara dumneavoastră menire educativ-for-mativă şi, împreună, să creştem oameni demni, respectuoşi şi capabili să ia hotărâri responsabile într-o societate din ce în ce mai complexă.

Jandarmeria Română vă doreşte în anul şcolar 2017-2018 mult succes, sănătate şi spor la învăţătură. Fie ca noul an şcolar să însemne atât pentru copii şi personalul şcolii, cât şi pentru părinţi, satisfacţii, împliniri, putere de muncă şi multe bucurii!