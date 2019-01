Jandarmeria Dâmboviţa, la ora bilanţului

Share This





















La Centrul Internaţional de Conferinţe – Corpul „K” al Universităţii Valahia s-a desfăşurat evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mircea cel Bătrân” Dâmboviţa, col. Viorel MATEI, inspector şef, prezentând domnului col. Traian MÎRZA, şef al Direcţiei Cabinet din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, invitaţilor şi personalului bilanţul activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2018.

La această activitate au participat: Subprefectul judeţului Dâmboviţa – Ramona MUREŞAN, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa -jr.dr. Daniel COMĂNESCU, Preacucernicul Părinte Victor DRĂGHICESCU – Arhiepiscopia Târgoviştei, Adjunctul Inspectorului şef al IPJ Dâmboviţa – cms. şef de poliţie Denis PIRVU, Inspectorul şef al ISU „Basarab I” Dâmboviţa – col. Mihăiţă PĂUN, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai structurilor cu care cooperăm, precum şi jandarmi dâmboviţeni.

Activitatea desfăşurată de către structurile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa în anul 2018 a urmărit cu precădere îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică, perfecţionarea dispozitivelor de acţiune, în beneficiul cetăţeanului, creşterea performanţei activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, creşterea capacităţii operaţionale şi a performanţei structurilor de intervenţie antiteroristă şi acţiuni speciale, creşterea nivelului de siguranţă a obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţă, creşterea performanţei în activitatea de cooperare interinstituţională, creşterea performanţei în activitatea de control managerial intern şi prevenirea corupţiei, creşterea performanţei activităţii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, menţinerea la un nivel ridicat a încrederii cetăţenilor în instituţie şi a imaginii pozitive a inspectoratului în rândul opiniei publice etc.

In perioada analizată, eforturile structurilor de ordine publică s-au concentrat în scopul gestionării eficiente a misiunilor specifice, pentru creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor şi prevenirea faptelor antisociale în conformitate cu prevederile planurilor proprii şi ale celorlalte acte normative în vigoare, asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică cu ocazia desfăşurării de adunări publice, asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în zonele turistice din judeţ, în special în Masivul Montan Bucegi.

In perioada analizată au fost executate un număr de 9.597 misiuni pe linie de ordine şi siguranţă publică, astfel:

– 6.933 misiuni de menţinere a ordini publice;

– 478 misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice;

Rezultatele obţinute de structurile de ordine publică pe timpul desfăşurării misiunilor specifice independent sau în comun cu alte instituţii, s-au materializat astfel:

– 203 infracţiuni constatate (independent şi în comun cu alte structuri);

– 1.906 sancţiuni contravenţionale aplicate, dintre care 871 de avertismente scrise şi 1.035 de amenzi în valoare totală de 455.370 lei.

Efectivele din cadrul posturilor de jandarmi montane Peştera şi Zănoaga au acţionat pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi a unui climat de ordine şi siguranţă publică în staţiunile turistice desfăşurând activităţi de informare, îndrumare şi prevenire a producerii accidentelor pe traseele montane. La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa au fost desfăşurate 53 acţiuni de salvare/evacuare, acordând sprijin unui număr de 138 de turişti.

Misiunea de pază, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale de transport produse petroliere s-a realizat eficient, oferind protecţia şi supravegherea zonelor de dispunere a acestora şi a contribuit la creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului în localităţile a căror zonă administrativă este tranzitată de astfel de conducte, prezenţa jandarmilor în teren fiind apreciată pozitiv de către localnici. Misiunea a fost organizată şi executată în condiţii optime, nereieşind aspecte negative.

Pe timpul executării misiunii de supraveghere şi ordine publică la conducte de transport produse petroliere, s-au obţinut următoarele rezultate:

– 4 infracţiuni constatate;

– 1 autor prins;

– 99 de sancţiuni contravenţionale aplicate în valoare de 66.350 lei;

– 17.050 litri de produse petroliere recuperate.