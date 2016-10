JAF ÎNTR-O LOCUINŢĂ DIN MĂRCEŞTI. Poliţiştii l-au prins pe autor

Share This





















In noaptea de 8 spre 9 octombrie un bărbat ar fi pătruns într-o locuinţă din Mărceşti, prin forţarea unui geam şi ar fi sustras 15.000 de lei.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte au documentat activitatea infracţională a unui bărbat bănuit de comiterea infracţiunii de furt calificat. Bănuitul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

Recomandări pentru prevenirea furturilor

– Nu deschideţi niciodată uşa înainte a vă uita pe vizor şi instruiţi-vă şi copiii în acest sens! De asemenea, un lanţ pentru siguranţă este binevenit când aveţi musafiri nepoftiţi!

– Încuiaţi uşa chiar dacă sunteţi acasă! Se întâmplă să dormiţi, să fiţi în baie sau în balcon, iar în acest timp, în doar câteva secunde, cineva să vă ia din hol, în special, geanta, portmoneul, telefonul, banii… (obiecte pe care, frecvent, le ţinem la cuier ori pe un dulăpior, în hol). Bate uşor, dacă nu răspunde nimeni încearcă uşa, deschide încet şi. dacă e momentul potrivit, în câteva secunde acţionează!! Dacă o surprinde cineva în casă, spune fără reţineri că se interesează dacă locuieşte persoana „x” în bloc, ori că i s-a părut că i s-a răspuns la bătaia în uşă şi de aceea a intrat. Nu e o problemă dacă dă greş, mai sunt atâtea uşi de încercat!!

– In cazul în care la uşa se prezintă persoane care vând, cumpără diferite produse, evitaţi-le!! In nici un caz nu le permiteţi accesul în locuinţă! Nu puţine au fost cazurile când, profitând de naivitatea unor persoane, diverşi „vânzători” de diferite bunuri au acţionat într-un moment de neatenţie al locatarului! (ex: până una dintre persoane îi prezenta victimei ceva produse, cealaltă „avea nevoie” de toaletă, şi profita pentru a sustrage diverse bunuri).

– Nu păstraţi în casă sume importante de bani şi nu faceţi publice valorile pe care le deţineţi! Vi se pare întâmplător faptul că se comit multe spargeri în locuinţe în care hoţii găsesc sume destul de frumoase de bani.

– Folosiţi eficient interfonul!! Dacă nu sunteţi atenţi, s-ar putea să deschideţi unui hoţ!! Nu vă lăsaţi convinşi de diverse calităţi pe care persoana respectivă spune că le are: de la poştă, de la citit contoare, reclame etc. Persoanele care au cu adevărat treabă în bloc, au cartelă de acces!! Ceilalţi nu au de ce să intre!! -Dacă aţi pierdut o cheie sau faceţi schimb de locuinţă, nu uitaţi să înlocuiţi de îndată încuietoarea!

– Nu ezitaţi să întrebaţi persoanele străine pe care le întâlniţi în bloc pe cine caută. Acest lucru deseori descurajează posibilii infractori! Mai mult, când persoane străine de imobil sunt observate că ies din scările blocurilor cu bagaje, anunţaţi urgent Poliţia. Reţineţi cât mai multe semnalmente ale acelor persoane şi dacă este cazul: marca, culoarea şi numărul autoturismului folosit de acestea.