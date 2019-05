IZBĂVIREA DIN MINUTUL 93 SPORTUL SNAGOV – CHINDIA TÂRGOVIŞTE 0-1 (0-0)

Share This





















Stadion: Ghermăneşti. Spectatori: 300 A marcat: Liviu Mihai (min. 90+3) Sportul Snagov: Andr. Marinescu – Gîţ, V. Lică, Fl. Ilie (cpt.), Bg. Stancu – L. Ion, Borţoneanu, Cubleşan – Buia (Tazouti 71′), Al. Ioniţă, Huiban (Dănălache 90′) Rezerve neutilizate: Târnovanu – I. Şerban, Laur. Manole, Liv. Gheorghe, Safsaf Antrenor: Eugen Trică Chindia: Aioani – Martac, Leca, Bg. Şandru, D. Panait – Andr. Şerban (A. Mihaiu 46′), Liv. Mihai, D. Novac, Cr. Neguţ – D. Florea (Val. Alexandru 74′), Cherchez (cpt.)(Raţă 68′) Rezerve neutilizate: Ius. Popescu – C. Dinu, D. Dumitraşcu, Neicuţescu Antrenor: Viorel Moldovan

Min 2 Cubleşan pătrunde în careu pe dreapta, centrează la prima bară, însă de acolo respinge Şandru în corner Min 6 După un corner bătut din dreapta, ilfovenii resping, însă oaspeţii reintră rapid în posesie, Novac primeşte în faţa careului, trage puternic, Marinescu scapă mingea, însă o reţine apoi din faţa lui Florea Min 14 Şerban pătrunde în careu pe stânga, trage de la 12 metri, însă Lică pune piciorul şi respinge în corner

Min 20 Cherchez trage destul de mult pe lângă colţul lung, din stânga careului, după ce Şerban a bătut un aut

Min 24 Cubleşan primeşte în flancul drept, îl întrece pe Leca, pătrunde în careu la 8 metri lateral şi încearcă un lob peste Aioani, ieşit în întâmpinare, însă dă pe lângă poartă, la colţul

lung

Min 26 Centrare din dreapta a lui Buia, Ioniţă recentrează cu capul, iar Huiban încearcă o foarfecă la 5 metri, însă dă pe lângă minge, iar târgoviştenii resping

Min 28 Cubleşan centrează din stânga, Huiban îi ia faţa lui Martac şi deviază din 3 metri, însă mingea se duce direct pe Aioani, care respinge de pe linie, iar un coechipier degajează în faţă. Galonul ajunge la Borţoneanu, care trage de la 20 de metri, iar Aioani reţine în dreapta sa Min 30 Buia, Huiban şi Ioniţă combină în faţa careului, Ioniţă trage cu latul din 8 metri, dar Aioani prinde cu siguranţă. Snagovul pune presiune

Min 32 Liviu Mihai trage de la 22 de metri central, pe lângă poartă, în dreapta. Marinescu na avut nicio emoţie

Min 35 Stancu nu mai are răbdare să creeze şi trage din prima de la 25 de metri, însă mult peste poartă. Mingea se duce în pădurea din spate

Min 42 Fază încâlcită în careul Snagovului, în care mingea s-a lipit de piciorul târgoviştenilor, Martac ajunge să centreze din dreapta, Florea urcă bine la colţul lung, reia cu capul din 5 metri, însă trimite razant pe lângă rădăcina barei. Ocazie imensă irosită dintr-o poziţie ideală. Marinescu era bătut, iar Florea îşi pune mâinile în cap din cauza ratării Buia bate direct pe poartă o lovitură liberă de la 35 de metri lateral dreapta, Aioani plonjează în stânga şi reţine cu siguranţă lângă bară Min 55 Meciul e echilibrat. Niciuna dintre echipe nu riscă

Min 58 Mihaiu are o acţiune în dreapta, pătrunde în careu, centrează la prima bară, Cherchez pune latul din 6 metri, însă trimite, incredibil, pe lângă poartă, la colţul scurt. Suporterii târgovişteni, prezenţi în partea opusă, au strigat gol

Min 60 Huiban bate pe lângă zid, la colţul lung, lovitura liberă din faţa colţului stânga al careului, însă Aioani reţine fără probleme Min 61 Ioniţă pasează înapoi din careu şi Borţoneanu pune şiretul de la 17 metri şi loveşte transversala. Aioani era bătut Min 62 Pasă pe culoar în careu, Buia trage din dreapta, din unghi, iar Aioani, ieşit la 6 metri, respinge în corner cu genunchiul Min 63 Buia bate înalt, la colţul lung, lovitura de colţ din dreapta, Lică se înalţă şi reia la prima bară, iar acolo Aioani reţine la vinclu Min 75 Panait trage de la distanţă, mult pe lângă poartă, în stânga Min 78 Panait centrează din stânga, Mihaiu reia cu capul din 10 metri central, însă o face slab, pe lângă poartă, în dreapta Min 81 Aioani iese în stânga şi reţine mingea centrată înalt din lovitură liberă, e incomodat de Huiban şi arbitrul dictează fault în atac Min 87 Stancu recuperează, intră în careu prin stânga, ridică mingea în centru, iar Liviu Mihai degajează. Snagovul presează în acest final de meci

Min 90+3 0-1 Mihaiu preia o minge la 25 de metri, rezistă atacului lui Borţoneanu, avansează, pasează în dreapta la Martac, care retrimite în centru la Liviu Mihai, iar acesta, de la 10 metri, pune latul şi înscrie, cu Marinescu plecat în partea opusă. Mingea s-a dus lângă bara din dreapta după ce i-a trecut printre picioare lui Lică şi l-a lovit în călcâiul drept, deviind-o şi sur-prinzându-l pe portar