IVECO DEFENCE VEHICLES este gata să livreze Armatei Române primul lot de autocamioane asamblate la Petreşti

Fabrica IVECO DEFENCE VEHICLES ROMÂNIA – partener industrial Compania GEO-STING, a fost inaugurată astăzi, în prezenţa preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului, Anca Dragu şi Ludovic Orban, a ÎPS Nifon, Arhiepiscop şi Mitropolit al Târgoviştei, ministrului Energiei – Virgil Popescu, a preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa -Corneliu Ştefan, prefectului Aurelian Popa. Au participat la eveniment ES Marco Giungi, ambasadorul Italiei la Bucureşti şi Claudio Catalano, CEO Iveco Defense Vehicles, alţi reprezentanţi ai părţii italiene şi ai unor instituţii deconcen-trate.

Cu şapte luni în urmă, mai exact pe 25 august 2020, la Petreşti, în prezenţa fostului premier Ludovic Orban, ministrului de atunci al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri – Virgil Popescu, ministrului Apărării Naţionale – gen(r) Nicolae Ciucă şi a ministrului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor – Lucian Bode, a însărcinatului cu afaceri al Ambasadei Italiei la Bucureşti şi reprezentanţilor consorţiului IVECO, au fost inaugurate lucrările pe şantierul fabricii de camioane militare. Un proiect al

Companiei IVECO DEFENCE VEHICLES

ROMANIA – partener industrial Compania GEO-STING, extrem de important pentru comunitatea dâmboviţeană de afaceri şi pilon însemnat pentru industria de apărare din România.

Intenţia declarată a investitorilor a fost de a începe producţia în cel mai scurt timp, fiind vorba despre vehicule speciale, de mare tonaj, care vor fi asamblate la Petreşti şi care vor intra în dotarea Armatei Române, şi nu au exagerat cu nimic. Prima capacitate de producţie a fost inaugurată astăzi, are o suprafaţă de 9000 de metri pătraţi, cu trei linii de producţie şi 25 de zone de lucru. Potrivit

reprezentanţilor IVECO DEFENCE VEHICLES, la Petreşti se vor asambla cabinele blindate şi neblindate, vor fi încorporate pe şasiu, camioanele fiind astfel completate, testate şi integrate în fabrica din România. Prin inaugurarea acestei fabrici a fost făcut primul pas în asimilarea tehnologiei de asamblare a întregului şasiu, proces care, în baza acordului cadru semnat cu Ministerul Apărării, se va derula în următorii patru-cinci ani. În primul an vor fi asamblate aici 440 de camioane şi, treptat, un procent important din componente vor fi fabricate în România. Lotul de teren pe care a fost construită capacitatea de producţie are o suprafaţă de 45000 de metri pătraţi, ceea ce va permite dezvoltarea ulterioară.

După primirea oficială a invitaţilor a fost făcut un tur al fabricii, pe parcursul căruia au fost prezentate detalii cu privire la procesul tehnologic şi de producţie.

În cuvântul său, Ludovic Orban, premierul României la momentul începerii lucrărilor, a remarcat că, în urmă cu câteva luni era doar un câmp. Astăzi, Fabrica Iveco reprezintă un model în ce priveşte deblocarea investiţiilor şi atragerea capitalului privat. A vorbit despre beneficiile pe care o asemenea investiţie le are pentru economia judeţului şi a precizat că facilitatea de producţie de la Petreşti este construită în cadrul programului de înzestrare a Armatei, program cu o durată de zece ani şi o finanţare de 90 de miliarde de lei.

Claudio Catalano, CEO Iveco Defense Vehicles, a scos în evidenţă colaborarea bună cu România, care datează din anul 2015, inaugurarea de astăzi venind să confirme continuarea parteneriatului, care include şi importante investiţii locale şi colaborări viitoare.

Un mesaj de încredere, constructiv, a transmis Anca Dragu, preşedinta Senatului iar Virgil Guran, senator de Dâmboviţa şi şeful Grupului parlamentar PNL a spus că „Fabrica de la Petreşti deja se constituie într-un pol de dezvoltare, creând locuri de muncă şi generând cristalizarea infrastructurii în zonă, la fel cum s-a întâmplat în zona Titu, unde Renault a dezvoltat o investiţie sau în zona limitrofă Târgoviştei, unde Arctic a ridicat o fabrică. Da, sunt investiţii private, dar fiecare a beneficiat fie de un ajutor de stat, fie de garanţia statului asupra unui mediu economic şi legislativ stabil, predictibil, sănătos.”

Corneliu Ştefan, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a subliniat că obiectivul IVECO reprezintă o recunoaştere a potenţialului economic pe care judeţul Dâmboviţa îl are şi a evidenţiat capacitatea tuturor de a participa la un efort comun în interesul comunităţilor noastre. Şeful adinistraţiei judeţene a venit şi cu o veste foarte bună atât pentru investitori cât şi pentru locuitorii comunei Petreşti: „Îi asigurăm pe partenerii noştri de la Iveco Defence Vehicles, dar şi pe viitorii investitori, de toată disponibilitatea şi susţinerea noastră.

Pentru a întări cele spuse mai devreme, ţin să vă anunţ că, la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, am emis deja o hotărâre care prevede asocierea insituţiei pe care o reprezint cu primăria Petreşti, astfel încât, în cel mai scurt timp, să putem realiza în comun un drum de centură al comunei, în lungime de 4 km. Cu siguranţă, această bretea ocolitoare va ajuta foarte mult Iveco Defence

Vehicles.”