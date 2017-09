Ivana Derisilo: „Ciprian Prisăcaru a convocat o şedinţă în care ne-a spus că nu-i pasă dacă echipa se clasează pe locul doi sau pe locul şapte!!!

Share This





















Fosta jucătoare a echipei de volei a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte nea acordat un interviu în exclusivitate în care a vorbit despre scurta perioadă petrecută sub comandalui Dragan Nesic.

A fost unul dintre cele mai importante transferuri din istoria echipei de volei a oraşului, însă mariajul dintre Ivana Derisilo şi CS Municipal a durat doar jumătate de sezon, sârboaica alegând să părăsească formaţia dâmboviţeană după ce i s-a spus că i se va înjumătăţi contractul.

Astăzi, Derisilo a vorbit pentru prima oară de la plecarea sa despre perioada petrecută sub comandalui Dragan Nesic la Târgovişte.

– Ivana, ce faci? Unde o să te revedem din toamnă?

– Din păcate nicăieri. Am decis să renunţ la voleiul de performanţă. Trebuie să stau lângă familia mea, lângă copii mei…

– Putem să vorbim despre „episodul” Târgovişte?

– Ha, ha, ha. Chiar că episod. Am stat la voi mai puţin decât mă aşteptam. Până în iarnă. Dar aşa a fost să fie.

– Păi cum a fost? – Presupun că se ştie. În iarnă, după ce am pierdut un meci, cu Bacău, cred, am fost chemate la o şedinţă de către Ciprian Prisăcaru, preşedintele clubului, care ne-a informat că urmează să ne fie diminuate contractele iniţiale.

– Cum şi-a justificat decizia?

– A spus că nu mai avem nicio şansă să cucerim titlul naţional şi a decis să ne taie din bani. Aaaa şi a mai spus o chestie care m-a surprins. A spus că pentru el locul 2 sau locul 7 înseamnă acelaşi lucru şi că nu-l interesează poziţia pe care vom încheia sezonul.

– Deci singurul lucru cu adevărat important pentru preşedinte a fost diminuarea contractului.

– Eu aşa am înţeles.

– Ce ai făcut după această discuţie?

– Am încercat să discut cu dumnealui şi să îi ofer trei variante pe care le-aş fi acceptat, iar varianta aleasă cu care a fost de acord a fost aceea de a părăsi echipa. Trebuie să subliniez că mi-am primit drepturile la zi, deci nu au fost probleme.

– Aveai un contract mare?

– Aveam contractul pe care-l negociasem. Stai liniştit că puteam avea bani mai mulţi, dar am preferat să vin la Târgovişte pentru că îmi doream să joc alături de fetele din Serbia de acolo şi să lucrez cu Dragan Nesic, un antrenor sârb foarte bine cotat în voleiul european.

– Celelalte fete ce au decis?

– Păi nu s-a văzut? Unele au acceptat şi au rămas, câteva am decis să părăsim clubul. Fiecare a decis pentru ea.

– Ai o bogată experienţă sportivă. Ai mai întâlnit o situaţie similară în alte părţi?

– La modul ăsta cu diminuarea contractelor în plin campionat? Nu, nicăieri. Am mai trăit un alt episod în care echipa la care jucam a fost desfiinţată, iar în loc de 11 salarii, cât trebuia să primim, am încasat doar unul!!! Şi pentru că echipa nu a mai existat nu am putut să ne recuperăm drepturile pentru că nu am putut da clubul în judecată.

– Cum ţi s-a părut decizia de a diminua contractele jucătoarelor?

– Îţi dai seama că nu o consider o hotărâre ok şi am să vin cu argumente. O astfel de situaţie poate afecta imaginea unui club multă vreme. Noi, voleibalistele, ne cunoaştem între noi şi vorbim, iar când alte jucătoare află ce s-a întâmplat, evită Târgoviştea pentru a nu întâmpina astfel de dificultăţi.

– Totuşi, decizia preşedintelui a venit după ce şansele CSM-ului de a mai cuceri titlul erau compromise…

– De unde ştii tu? De unde ştie el? Poate cineva să demonstreze că nu am fi luat campionatul dacă rămâneam aceleaşi fete şi cu aceleaşi salarii? Hai să îţi dau un exemplu. Un club foarte-puternic din Europa a investit 6 milioane de euro într-un sezon competiţional. Oamenii de acolo au adus tot ce era mai bun în voleiul feminin mondial pentru a cuceri titlul şi Champions League. Ştii ce s-a întâmplat? Au ratat toate obiectivele. TOATE!!! Ce trebuia să se întâmple. Să le înjumătăţească banii în timpul sezonului? Ce s-a petrecut la Târgovişte în iarna trecută nu are legătură cu ideea de sport profesionist.

– Deci trecerea ta pe la Târgovişte a fost o experienţă urâtă?

– Nu, nu, nu. Nu vreau să spun asta. De la venirea mea şi până în iarnă totul a fost senzaţional. Eu am primit ce mi s-a promis. Un apartament decent, am fost ajutată să îmi duc băieţelul la grădiniţă, mi-am primit salariul la timp. Totul a fost perfect. Lucrurile s-au schimbat în iarnă. Am câştigat Supercupa, a venit meciul pierdut şi apoi s-au petrecut lucrurile pe care ţi le-am povestit.

– De câteori l-ai văzut pe Ciprian Prisăcaru la meciurile echipei?

– Nu vreau să greşesc. Au fost câteva meciuri când l-am văzut, dar poate a fost la toate. Doar nu venisem la Târgovişte să îl urmăresc pe preşedinte dacă vine la meci. Tot ce îţi pot spune este că eu am vorbit cu el de maximum trei ori în viaţă.

– Cu tine în echipă crezi că puteam obţine locul al doilea la finele sezonului?

– Nu ştiu. Poate că nu, dar acolo a fost altceva. Am văzut meciul cu Lugoj, cel în care s-a pierdut medalia de argint. Când din echipă îţi lipsesc trei fete, e greu. Când afli că cele trei sunt însărcinate sau au probleme medicale, totul se dă peste cap. Eu am copii, dar niciodată nu am rămas gravidă în timpul campionatului pentru că, în primul rând, e nedrept faţă de colegele tale de echipă. Apoi faţă de club. Când ai trei absenţe şi începi să improvizezi folosind jucătoare pe alte posturi decât cele cu care sunt obişnuite, e greu în orice sport de echipă, nu numai în volei.

Carte de vizită:

Nume: Ivana Derisilo

Naţionalitate: Sârbă

Data naşterii: August 8, 1983

Locul naşterii: Belgrad, (fosta RSF

Iugoslavia)

Înălţime: 1.85 m

Greutate: 72 kg

A evoluat pentru: OK CrvenaZvezda, MinettiInfoplus Vicenza, Eczacibaşi, Volero Zurich, Metal Galaţi, Galatasaray, Medical Park, Volley Urbino, Inactive, Lokomotiv Baku, CS Volei Alba Blaj, OK CrvenaZvezda, Atom TreflSopot, CSM Târgovişte, Saryier Istanbul.

Pentru naţionala Serbiei are 68 de meciuri dintre care 6 la Jocurile Olimpice şi 11 la Campionate Mondiale. Este de 7 ori campioană naţională cu echipele la care a evoluat şi are în palmares 3 cupe ale ţărilor în care a jucat. Este câştigătoare a Cupei Challenge.