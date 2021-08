IUREȘ ÎN VESTIARUL CHINDIEI, DUPĂ REMIZA CU ACADEMICA

Chindia a scăpat printre degete trei puncte prețioase – a remizat, 2-2, pe teren propriu cu Academica Clinceni, fiind egalată în prelungirile partidei.

Târgoviștenii au fost conduși din start, dar au întors rezultatul prin golurile lui Popa-diuc și Florea.

„Nu e ușor de digerat când pierzi două puncte în ultimul minut. Am făcut multe greșeli astăzi.

Și la primul gol al lor, care ne-a destabilizat puțin, a fost un gol lucrat, de combinație. La golul doi, tot o greșeală de interpretare, nu reușim să blocăm centrarea. Greșeli de poziționare, greșeli de marcaj.

Per total, nu am făcut o partidă prea bună astăzi. Am fost ezitanți în multe momente, ne-am pierdut puțin capul, nu sa respectat ceea e stabilisem, asta ne-a costat.

Dar este al treilea joc în care nu pier-dem.Am condus jocul, am fi meritat cele 3 puncte, chiar discutasem cu băieții înainte, era un joc important.

Eu de obicei nu prea intru în cabină când nu obținem un rezultat pozitiv, avem fiecare nervii noștri, dar azi au fost multe inadvertențe și nu aveam voie să le facem”, a declarat Emil Săndoi după meci.