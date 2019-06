Iunie – Luna Naţională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool

Share This





















Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, desfăşoară pe perioada lunii iunie 2019 campania de informare – educare -conştientizare cu tema LUNA NAŢIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL. În parteneriat cu Asociaţia ALIAT- Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomanilor, în data de 5 iunie, se va organiza ZIUA NAŢIONALĂ DE

TESTARE A CONSUMULUI DE ALCOOL.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, alcoolul este a treia cauză de boală şi moarte prematură pentru populaţia generală, fiind responsabil pentru mai mult de 200 de boli. Adolescenţii şi tinerii reprezintă o populaţie în mod particular la risc, datorită percepţiei inadecvate asupra consecinţelor alcoolului. Unul din zece decese la femeile cu vârsta între 15 şi 29 de ani, şi unul din patru decese la bărbaţii de aceeaşi vârstă este legat de consumul de alcool. Aproximativ 80% din adolescenţii români în vârstă de 16 ani au consumat cel puţin o dată în viaţă alcool. Vârsta medie la care adolescenţii români încep să bea este 14 ani, numărul băieţilor care consumă alcool dublându-se până la vârsta majoratului. Cei mai vulnerabili la efectele alcoolului sunt adolescenţii care încep să bea înainte de a împlini 15 ani. Aceştia au un risc de patru până la şapte ori mai mare de a deveni dependenţi de alcool faţă de colegii lor care încep să bea după vârsta de 17 ani. Pe perioada adolescenţei, cu fiecare an câştigat fără consum de alcool, riscul dependenţei scade în medie cu 10 procente

La gravide, consumul de alcool este un factor de risc pentru evoluţia sarcinii, fiind asociat cu moartea fătului, avort spontan, naştere prematură, creştere intrauterină deficitară a fătului, greutate mică la naştere a nou-născu-tului. Alcoolul interferează cu dezvoltarea normală a diferitelor ţesuturi şi organe ale fătului, în principal la nivelul sistemului nervos, determinând un spectru de tulburări ireversibile cunoscute sub denumirea de sindrom alcoolic fetal. Semnele şi simptomele sindromului includ malformaţii ale capului, feţei şi organelor interne, retard mental şi tulburări comportamentale, dificultăţi de funcţionare şi de adaptare la viaţa cotidiană, cu manifestare pe parcursul întregii vieţi. Formele de manifestare şi severitatea acestora pot varia de la individ la altul. Sindromul alcoolic fetal poate fi prevenit prin abstinenţa de la alcool pe durata sarcinii.

Scopul campaniei este: formarea unor valori şi atitudini pozitive faţă de stilul de viaţă sănătos şi stimularea schimbărilor pozitive în comportamentul legat de alcool.

Grupurile ţintă ale campaniei din acest an sunt: gravidele, femeile care planifică o sarcină în viitorul apopiat, precum şi copiii şi tinerii sub 18 ani.

Sloganul campaniei este:”Nu merită să rişti!” Mesajul cheie pentru gravide este:”Pentru gravide, nu există un tip de băutură alcoolică sau cantitate sigură de alcool care să poată fi consumate fără riscul unor efecte negative asupra sarcinii şi dezvoltării fătului.”

Mesajul cheie pentru copii şi tineri este: „Consumul de alcool în copilărie sau adolescenţă îţi poate afecta dezvoltarea sistemului nervos şi performanţele şcolare, relaţiile cu cei din jur, comportamentul social şi sănătatea mintala”

în contextul campaniei Luna Naţională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool, se va desfăşura în parteneriat cu organizaţia non-guvernamentala Alianţa pentru Lupta ?mpotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor (ALIAT), in data de 5 iunie 2019, Ziua Naţională a Testării Consumului Personal de Alcool.În această zi încurajăm populaţia adultă să se cunoască mai bine în ceea ce priveste propriul consum de alccol prin completarea chestionarului AUDIT.

În acest sens, Direcţia de Sănătate Publică, va organiza 6 centre de testare, în ziua de 5 iunie 2019, intre orele 10:00 – 14:00, astfel:

1. Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa

2. Stand de Sănătate ( Piaţa Tricolorului Tgv.)

3. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tgv.

4. Spitalul Orăşenesc Pucioasa

5. Spitalul Municipal Moreni

6. Spitalul Orăşenesc Găeşti