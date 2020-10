Iulian Vladu revine în politică. Fostul lider PNL Dâmboviţa a fost numit şef la PMP

Iulian Vladu, fost deputat şi preşedinte PNL Dâmboviţa revine în politică, fiind numit şef al filialei judeţene a PMP. Ca om politic, Iulian Vladu a fost foarte activ şi a avut numeroase iniţiative benefice în special pentru zona Găeşti, unde a şi fost ales deputat la singurul scrutin cu vot uninominal.

Da, este oficial! Revin în politică.

În calitate de preşedinte al PMP Dâmboviţa voi candida pentru Camera Deputaţilor. Revin în politică cu proiecte concrete de dezvoltare ale judeţului care în prezent sunt total ignorate de actualii guvernanţi. Educaţie, locuri de muncă, business şi infrastructură. Aceştia sunt cei 4 piloni pe care ne bazăm în dezvoltarea întregului judeţ. Cum voi face asta în calitate deputat? Cu toate resursele pe care le am la dispoziţie. Şi le am. Mă voi lupta pentru Dâmboviţa pe toate planurile. Am mai facut-o de-a lungul timpului cu multe proiecte şi am reuşit. Oamenii locului ştiu.

Sunt şi eu un om al locului şi aici rămân să fac treabă! Nu candidez pe liste impuse de la centru, cu nume care nu sunt din zonă., cum se întâmplă la alte partide Eu ştiu toate problemele noastre locale. Iar acum vreau şi pot să pun umărul la rezolvarea lor.

Revin! Cu soluţii., a declarat Iulică Vladu cu acest prilej.