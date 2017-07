Iulian Tronaru, despărţire emoţionantă de Flacăra Moreni „Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite la despărţire”

Share This





















Flacăra Moreni s-a mai despărţit de unul dintre jucătorii care au evoluat în sezonul trecut sub culorile galben-albastre.

Tronaru a ales să părăsescă divizionara C dâmboviţeană, acesta explicându-şi motivele pe pagina de facebook a fanilor morenari: „După cinci ani petrecuţi la Flacăra a fost mai greu să găsesc cuvintele potrivite de despărţire decât orice meci jucat pe gazonul echipei mele. Spun echipei mele, pentru că indiferent de locul unde mă voi afla, Flacăra îmi va rămâne tatuată atât pe braţ, cât şi în suflet! Să nu creadă cineva că am plecat din cauza condiţiilor, pentru că nu este adevărat. La Moreni sunt condiţii extraordinare pentru a face fotbal. Acolo sunt condiţii, atât financiare, cât şi profesionale. Am plecat pentru că vine o vârstă la care nu mai poţi face doar ce-ţi place. Mi-am găsit un serviciu, iar la Moreni nu mai puteam continua să vin cu jumătate de măsură, pentru că dacă eşti fotbalist acolo trebuie să dai totul pe teren. Adică, exact aşa cum am încercat să o fac în fiecare meci pe care l-am jucat. Chiar dacă am ales să joc în Liga a 4-a, o voi face din plăcere, fără nici o remuneraţie financiară. Vreau să mulţumesc din suflet staff-ului tehnic, colegilor pentru toate momentele frumoase trăite în familia Flacăra, dar şi tuturor suporterilor morenari, pentru tot sprijinul acordat şi pentru faptul că ne-aţi făcut să ne simţim fotbalişti profesionişti, indiferent de liga în care am jucat. De acum înainte voi fi unul dintre voi!”