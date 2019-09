Itu şi Costache, marcatori pentru CFR, Aioani salvator pentru Chindia

Share This





















Cei doi au înscris pentru campionă în victoria contra celor de la Voluntari, în timp ce portarul echipei antrenate de Viorel Moldovan a apărat un 11 metri, salvând un punct pentru echipa sa.

Liga 1 a revenit după o pauză de două săptămâni datorată partidelor echipei naţionale cu Spania şi Malta.

In cea mai clară victorie a rundei a noua, campioana CFR s-a impus în faţa celor de la FC Voluntari cu scorul de 5-0. Două dintre reuşite au aparţinut jucătorilor U21, Cătălin Itu şi Valentin Costache. Itu a reuşit al doilea gol al sezonului, iar Valentin Costache a marcat pentru a treia oară.

Un plus pentru echipa sa l-a adus şi portarul Marian Aioani, cel care a parat o lovitură de la 11 metri în întâlnirea dintre Chindia şi Sepsi, încheiată la egalitate, 0-0. Aioanei a debutat în această lună la echipa naţională U21, în preliminariile Campionatului European din 2021.

Meciul din Gruia a consemnat un nou debut în Liga 1 pentru un jucător eligibil regulii implementate de FRF. Andrei Joca, născut în anul 2000, de la CFR a evoluat în premieră în prima divizie, intrând pe teren în minutul 76.

În Bănie, la derby-ul rundei dintre Universitatea Craiova şi FCSb a fost consemnat un alt debut, cel al lui Luis Niţu, mijlocaşul de 19 ani al celor de la Craiova.

In total, în această etapă au evoluat 36 de jucători U21, 29 dintre aceştia fiind titulari şi 16 integralişti.

Academica Clinceni – Astra 1-1

Tamaş (32 – autogol) / A. Popescu (45+2 -autogol)

Academica: Şut (integralist), A. Popescu (titular, 57 de minute)

Astra: Simion (integralist), Stahl (titular, 26 de minute), Dima (din minutul 78)

CFR Cluj – FC Voluntari 5-0

Itu (3), Hoban (36), Costache (37), Achim (51 -autogol), Omrani (68)

CFR: Itu (integralist), Costache (titular, 61 de minute), Joca (din minutul 76) Voluntari: Măţan (titular, 17 minute), I. Gheo-rghe (titular, 54 de minute), C. Costin (din minutul 54)

Chindia – Sepsi 0-0 Chindia: Aioani (integralist), Neciu (titular, 81 de minute)

Sepsi: Kilyen (titular, 56 de minute), Carnat (integralist)

Dinamo – FC Botoşani 1-1

Sorescu (57) / Moussa (65) Dinamo: Ciobotariu (integralist), Neicuţescu (titular, 74 de minute), Moldoveanu (din minutul 82)

Botoşani: Haruţ (integralist), Chindriş (integralist)

Politehnica Iaşi – Hermannstadt 0-0 Poli Iaşi: Horşia (titular, 82 de minute), Haţiegan (titular, 45 de minute), Onea (din minutul 82)

Hermannstadt: Opruţ (integralist), Cordea (titular, 60 de minute)

Universitatea Craiova – FCSB 0-1

Tsomou (89)

Craiova: Mihăilă (integralist), Niţu (titular, 19 minute)

FCSB: Oaidă (integralist), Coman (integralist), Moruţan (din minutul 72)

Viitorul – Gaz Metan Mediaş 4-1

lancu (16, 74), Ţîru (64), Rivaldinho (89-pen.) / Ely Fernandes (82)

Viitorul: Boboc (integralist), Ciobanu (integralist), Casap (titular, 70 de minute), Dulca (din minutul 53)

Gaz Metan: Velisar (integralist), Olaru (integralist)

Tabloul complet al prezenţei jucătorilor U21 în etapa a 9-a Ligii 1, ediţia 2019-2020 Portar: Aioani (Chindia) Fundaşi: Dima (Astra), Joca (CFR), Neciu (Chindia), Kilyen (Sepsi), Ciobotariu (Dinamo), Haruţ (Botoşani), Chindriş (Botoşani), Opruţ (Hermannstadt), Boboc (Viitorul), Velisar (Gaz Metan)

Mijlocaşi: Şut (Academica), Simion (Astra), Stahl (Astra), Itu (CFR). Costache (CFR), Măţan (Voluntari), I. Gheorghe (Voluntari), C. Costin (Voluntari), Carnat (Sepsi), Neicuţescu (Dinamo), Horşia (Poli Iaşi), Haţiegan (Poli Iaşi), Onea (Poli Iaşi), Cordea (Hermannstadt), Mihăilă (Craiova), Niţu (Craiova), Oaidă (FCSB), Moruţan (FCSB), Ciobanu (Viitorul), Casap (Viitorul), Dulca (Viitorul), Olaru (Gaz Metan)

Atacanţi: A. Popescu (Academica), Moldoveanu (Dinamo), Coman (FCSB). Sursa: frf.ro