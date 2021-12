ITM Dâmbovița – campanie de informare asupra consecințelor muncii la negru

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița, continuă seria acțiunilor menite să crească gradul de conștientizare privind consecințele sociale și economice pe care le produce munca fără forme legale. Astfel, de la începutul lunii noiembrie, inspectorii dâmbovițeni au desfășurat acțiunea de informare, inițiată de Inspecția Muncii, „Viitorul tău începe azi, meriți ca munca ta să fie recunoscută”.

Pe lângă comunicarea informațiilor utile, privind drepturile și obligațiile angajaților și riscurile la care aceștia se expun, atunci când acceptă să muncească „la negru”, sau „la gri”, pe site-ul ITM Dâmbovița și în cadrul comunicatelor de presă, peste 600 de pliante și afișe, având ca temă munca nedeclarată și munca subdeclarată, au fost distribuite în tot județul Dâmbovița.

Acestea au fost diseminate de inspectorii de muncă dâmbovițeni la societățile la care au desfășurat acțiuni de control, dar și în spațiile publice, cu afluență mare de persoane: stații de transport în comun, autogări, gări, piețe, târguri și la sediile primăriilor.

„Munca nedeclarată și sub-declarată se reflectă negativ asupra salariatului, în privința drepturilor aferente contribuțiilor sociale care fie nu le sunt plătite, fie sunt plătite la o bază de calcul inferioară celei reale, cu consecințe directe asupra acumulării vechimii în muncă și a cuantumului pensiei acestuia. În plus, persoana care lucrează fără forme legale nu are siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului, uneori fiind amânată zile în șir sau chiar luni sau făcându-se incomplet. De asemenea, cei care prestează muncă fără a avea încheiat un contract individual de muncă sunt lipsiți de protecție socială, ceea ce înseamnă că nu beneficiază de prestații din asigurările sociale, asigurările de sănătate, asigurările de șomaj, cele pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și cele provenite din bugetul consolidat, nu se bucură de protecția legală a femeilor și copiilor, nu exercită drepturile colective constituționale (dreptul la asociere în sindicate și negocierea contractului colectiv de muncă). Nu în ultimul rând, persoana lipsită de statutul de angajat legal nu are dreptul la creditare bancară.

Efectele muncii „la negru” sau „la gri” se văd și în economie, întrucât angajatorii care utilizează astfel de forme de muncă plătesc mai puține obligații financiare, aflându-se, prin urmare, în concurență neloială cu acei angajatori care, mai ales în actualul context economic, depun eforturi reale pentru respectarea obligațiilor legale ce le revin”, precizează Marius Lixandru, inspectorul șef al ITM Dâmbovița.