ISU „Basarab I” DÃ¢mboviÅ£a, pe baricade de CrÄƒciun

In perioada 16-21 decembrie, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa au fost solicitate şi au intervenit la 27 evenimente: opt incendii la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti, etc.), şase acţiuni pentru asigurare zonă,nouă acţiuni pentru asistenţă persoane şi patru acţiuni la alte situaţii de urgenţă (două deblocări de uşă şi două degajări copaci căzuţi pe carosabil). Echipajele SMURD din cadrul ISU „Basarab I”

Dâmboviţa au fost solicitate şi au intervenit în această perioadă la 110 cazuri medicale.

În minivacanţa de Crăciun (22 – 26 decembrie), echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa au fost solicitate şi au intervenit la 28 evenimente: opt incendii la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti, etc.), nouă acţiuni pentru asigurare zonă, 10 acţiuni pentru asistenţă persoane şi o acţiune la alte situaţii de urgenţă (deblocare de uşă). Echipajele SMURD din cadrul ISU „Basarab I”

Dâmboviţa au fost solicitate şi au intervenit în această perioadă la 129 cazuri medicale.

Subunităţile de intervenţie au desfăşurat (în perioada 17 – 26 decembrie) 3 exerciţii tactice (la operatori economici din raionul de intervenţie) şi patru acţiuni de recunoaştere în teren (pentru identificarea şi evaluarea căilor de acces şi intervenţie).

Personalul Inspecţiei de Prevenire a desfăşurat, în perioada menţionată, controale de specialitate pe linia prevenirii incendiilor la unităţi de turism şi unităţi de alimentaţie publică. Pe timpul controalelor au fost desfăşurate şi activităţi de instruire şi informare preventivă a factorilor de răspundere şi a personalului angajat în vederea asigurării şi respectării măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce se impun pentru evitarea producerii unor evenimente care ar putea pune în pericol siguranţa cetăţenilor. De asemenea, a fost acordată asistenţă tehnică de specialiate pe linia prevenirii incendiilor şi avizării-autorizării.