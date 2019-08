ISU „Basarab I” Dâmboviţa a acţionat la foc continuu

Share This





















In perioada 29 iulie – 04 august 2019, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa au fost solicitate şi au intervenit la 50 de evenimente: 3 incendii la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti, etc.), două incendii de vegetaţie, 12 acţiuni pentru asigurare zonă, 14 acţiuni pentru asistenţă persoane, 9 acţiuni pentru evacuarea apei din gospodăriile populaţiei, o acţiune pentru descarcerarea unei persoane surprinsă sub un utilaj agricol şi 9 acţiuni la alte situaţii de urgenţă (o degajare copac, două salvări animale, 6 deblocări de uşă). Echipajele SMURD din cadrul ISU „Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate şi au intervenit în această perioadă la 246 cazuri medicale.

Subunităţile de intervenţie au desfăşurat: un exerciţiu pentru antrenamentul personalului de intervenţie şi 3 acţiuni de recunoaştere în teren (pentru identificarea şi evaluarea căilor de acces şi intervenţie şi verificare sirene).

Personalul Inspecţiei de Prevenire a desfăşurat, în perioada menţionată, controale de specialitate pe linia prevenirii incendiilor la instituţii publice şi operatori economici din judeţ. Pe timpul controalelor au fost desfăşurate şi activităţi de instruire şi informare preventivă. De asemenea, a fost acordată asistenţă tehnică de specialiate pe linia prevenirii incendiilor şi avizării-autorizării.