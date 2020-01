ISTRATE ŞI RĂDOI (CSŞ TÂRGOVIŞTE) ÎN LOTUL NAŢIONAL DE FOTBAL FEMININ SUB 17 ANI

Share This





















Naţionala feminină Under 17 a României se află în această săptămână într-un cantonament de pregătire în Turcia.

Primul stagiu din acest an pune accentul pe pregătirea fizică, urmând a se încheia cu o partidă amicală. Fetele pregătite de Irina Giurgiu sunt deja cu gândul la jocurile de la Turul de Elită, ultima fază dinainte de Campionatul European WU17 din vara acestui an. După acest cantonament, tricolorele vor reveni în ţară şi vor avea o săptămână de pauză.

Pe 10 februarie, tricolorele vor reveni în Turcia, unde vor participa la prima ediţie a turneului amical „Young Rose”, dedicat acestei catgorii de vârstă.

Lotul convocat de Irina Giurgiu pentru acest stagiu de pregătire: Portari: Sara Câmpean („U” Olimpia Cluj), Ioana Grigoraş (CSM Paşcani) Fundaşi: Noemi Vincze („U” Olimpia Cluj), Florentina Istrate (CSŞ Târgovişte), Cristina Botojel („U” Olimpia Cluj), Edvina Ciontoş (Heniu Prundu Bârgăului), Sonia Bumbar („U” Olimpia Cluj), Daniela Preda (Fair-Play Bucureşti)

Mijlocaşi: Brigitta Szasz-Bencze (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Clara Roşu (Dream Team Bucureşti), Gyorgyi Toth

(Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Daiana Oneţ (Independenţa Baia Mare), Diana Rădoi (CSŞ Târgovişte), Antonia Bratu („U” Olimpia Cluj), Ioana Bălăceanu

(„U” Olimpia Cluj), Roxana Mirea („U”

Olimpia Cluj)

Atacanţi: Andreea Pînzariu („U” Olimpia Cluj), Adina Borodi („U” Olimpia Cluj), Elena Frîncu (Universitatea Alexandria), Rita Mitri (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc)

Tricolorele luptă pentru un loc la EURO 2020 cu Ungaria, Rusia şi Islanda

În urma tragerii la sorţi pentru Turul de Elită, tricolorele vor întâlni Ungaria, Rusia şi Islanda în drumul spre EURO 2020! Ultima fază dinainte de turneul final se va desfăşura în Ungaria, conform următorului program: 18 martie 2020: Ungaria – ROMÂNIA, Islanda – Rusia

21 martie 2020: Ungaria – Islanda, Rusia -ROMÂNIA

24 martie 2020: Rusia – Ungaria, ROMÂNIA – Islanda

Câştigătoarele celor şapte grupe de la Turul de Elită i se alătură gazdei Suedia la turneul final, programat în perioada 9-22 mai 2020!