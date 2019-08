Isteria s-a încheiat VIOREL MOLDOVAN RĂMÂNE LA CHINDIA

Share This





















Conducerea lui Dinamo a încercat zilele acestea, după lungi negocieri, să-l aducă în funcţia de antrenor principal pe Viorel Moldovan, acum la Chindia Târgovişte. Preşedintele grupării dâmboviţene a declarat însă azi că fostul mare atacant va continua la Chindia, dar a şi recunoscut discuţiile cu omologii lui Dinamo.

„Am avut azi o discuţie, am stabilit de comun acord că nu pleacă acum, în plin campionat. Nu s-a pus problema clauzei de reziliere în valoare de 100 000 de euro. Viorel a fost tentat să plece la Dinamo. Oricine e tentat de un asemenea club.

Viorel a intrat într-o horă, trebuie s-o joace până la capăt, alături de noi”, a spus Marcel Ghergu, preşedintele Chindiei, pentru Pro X.

Fost atacant al dinamoviştilor, Viorel Moldovan nu a negat, după ultimul meci al Chindiei, de la Craiova, că ar fi interesat de o revenire la fosta sa echipă.

„Alb-roşiii” au mai testat şi variantele Leo Grozavu şi Dorinel Munteanu. Grozavu a afirmat la Digi Sport că bătuse palma cu preşedintele Florin Prunea şi a insinuat că a refuzat oferta deoarece nu a fost dorit de patronul lonuţ Negoiţă.

La ultimul meci, cu CFR Cluj (0-1), pe banca lui Dinamo a stat fostul secund, Sebastian Moga, după ce „principalul” Eugen Neagoe a suferit un infarct miocardic la meciul cu U Craiova, de pe Arena Naţională.

Dinamo a început dezastruos noul sezon: este pe ultimul loc în Liga 1, fără punct şi gol marcat în primele trei etape (golaveraj 0-8).

„Trebuie să vină şi primul succes. Chiar dacă jucăm contra campioanei României, am încredere că băieţii vor reuşi să facă un meci mare şi să obţină cele trei puncte. Am promovat cu Chindia, mergem mai departe, împreună cu suporterii, jucătorii şi toţi cei care sunt alături de noi vreau să ne îndeplinim obiectivul. Nu ar fi fost etic şi moral să plec de la Târgovişte. Apreciez faptul că Dinamo s-a interesat de serviciile mele, dar am hotărât să rămân la Chindia. Îmi doresc un stadion plin la Ploieşti, cu CFR, şi o atmosferă senzaţională. Împreună putem bate campioana”, e mesajul lui Moldovan, omul cu care am revenit în Liga l după 21 de ani.

Chindia – CFR Cluj se joacă sâmbătă, ora 21.00, la Ploieşti, meci televizat de Digi, Look şi Telekom.