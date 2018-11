ISJ solicită cooperarea agenţilor economici la fundamentarea planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi tehnic

Share This





















In judeţul Dâmboviţa, în anul şcolar 2018-2019 sunt cuprinşi în forme de învăţământ profesional şi tehnic peste 10.000 de elevi, care se pregătesc în domenii diverse, pornind de la industrie alimentară şi turism până la producţie media, protecţia mediului, mecanică, electric, electronică-automatizări, economic, comerţ, agricultură, sănătate şi asistenţă pedagogică etc.

Cele 21 unităţi cu învăţământ profesional şi tehnic şcolarizează elevi în peste 400 de clase, calificările fiind corelate cu cu piaţa muncii la nivel local, judeţean sau naţional.

