Ioan Niculae, patron Astra: „ECHIPA E DEZLÂNATĂ, FĂRĂ PERSONALITATE. NU CRED CĂ SUNT PROBLEME LEGATE DE CALIFICAREA ÎN PLAY-OFF”

Share This





















loan Niculae, 65 de ani, a aruncat cuvinte grele asupra jucătorilor de la Astra, după ce giurgiuvenii au pierdut acasă, 1-2, cu Chindia Târgovişte.

„E vorba despre prostie şi despre îngâmfare. Jucători care n-au evoluat mai mult de două meciuri bine, în loc să fie cu gândul la fotbal, şi-au luat-o în cap! Şi cu Dinamo au zis că apare marea echipă Astra şi adversarul se dă la o parte.

Cât am fost modeşti şi am avut bun simţ, am avut rezultate. Până la urmă, care e problema?! Nu e nimic în play-off. Nebunia asta n-o înţeleg. Calificarea în play-off nu e nimic, singurul avantaj e că poţi să joci într-o cupă europeană”, a spus patronul Astrei Giurgiu, la finalul partidei.

Ioan Niculae: „N-are legătură cu Budescu!”

loan Niculae a adăugat că echipa ar fi trebuit să joace chiar şi fără starul Constantin Budescu, accidentat încă de etapa trecută.

„N-are legătură cu Budescu, echipa joacă cu mult mai mulţi jucători”, a declarat, nervos, finanţatorul grupării din Giurgiu.

După acest eşec, Astra tremură pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1. Trupa lui Bogdan Andone este pe poziţia a patra, cu 40 de puncte. Gaz Metan Mediaş, prima echipă de sub linie, are 36 de puncte şi un meci mai puţin decât giurgiuvenii.