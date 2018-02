INVITAŢIE ONORANTĂ PENTRU CÎRSTEA

Share This





















Sorana Cîrstea, locul 36 WIA, a tost invitata la turneul demosntrativ Tie Break Tens, care va avea loc la New York şi la care şi-au mai con-tirmat participarea americancele berena şi Venus Williams, CoCo Vandeweghe, sportiva slovaca Daniela Hantuchova, ucraineanca Elina bvitolina şi tranţuzoaica Marion Bartoli.

Competiţia va avea loc, la 5 martie, la Madison bquare Garden din New York.

Tie Break Tens este un scurt turneu, în care meciurile se dispută, în sistem eliminatoriu, începând cu sferturi de finală, până când o jucătoare face zece puncte, cu o margine de două. Premiul ediţiei din acest an este de 250.000 de dolari şi se acordă numai învingătoarei.

Până în prezent au fost anunţate şapte jucătoare din cele opt care vor evolua.

În 2017, Simona Halep a câştigat ediţia de la Madrid a Tie Break Tens.