Investitorii vin în comuna Răzvad

Share This





















Are o voinţă de fier şi vrea să schimbe soarta comunei Răzvad. De când este la cârma primăriei, tânărul primar, Emanuel Spătaru îşi dă tot interesul să transforme, în următoarea perioadă, comuna Răzvad, într-o prosperă localitate şi cu infrastructură la standarde europene. Până la sfârşitul acestui an, în comuna Răzvad se va deschide un supermarket, dar totodată se vor crea şi locuri de muncă. Investitorul deja a cumpărat terenul în Răzvad şi urmează să obţină autorizaţiile necesare după care va începe construcţia. Edilul Emanuel Spătaru a avut o singură condiţie pentru investitorul respectiv şi anume angajaţii din acest supermarket să fie numai din comuna Răzvad. Concret se vor crea 23 de locuri. Veştile bune pentru răzvă-deni nu se opresc aici. Tot în comuna Răzvad, un alt investitor va realiza o benzinărie cu locuri de parcare pentru tiruri şi chiar locuri de cazare. Şi aici se vor crea alte 36 de locuri de muncă. La începutul săptămânii viitoare un alt investitor va veni la Răzvad să recruteze forţă de muncă.

Priorităţile privind investiţiile în comuna Răzvad sunt bine stabilite. Numai pe OG 28, autorităţile de la Răzvad au depus trei proiecte importante vizând extinderea reţelei de canalizare în Valea Voievozilor-Răzvad, extindere reţelei de apă în satul Gorgota şi reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii Valea Voievozilor. Şi Şcoala Răzvad este cuprinsă într-un amplu proiect de modernizare cu finanţare pe POR 2014-2020. Şi în cadrul POIM, comuna Răzvad este cuprinsă cu reţea de canalizare.

La capitolul infrastructură rutieră, edilul Emanuel Spătaru a făcut deja o agendă de lucru. Au fost asfaltate anul acesta din bugetul local două străzi, urmează să depună un proiect tot de asfaltare pe OG 28, vorbim de 10 km de asfalt.

Primarul Emanuel Spătaru are o deviză: „Omul sfinţeşte locul!”