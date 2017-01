Investitori şi locuri de muncă la Răzvad

Share This





















Locuitorii comunei Răzvad au de astăzi un supermarket în localitate. Investiţia este o mare realizare pentru comuna Răzvad şi asta în primul rând pentru că au fost create 18 noi locuri de muncă, dar totodată investitorul va avea o contribuţie substanţială la bugetul localităţii. Chiar preşedintele CJ, Alexandru Oprea, prezent la evenimentul inaugural a ţinut să puncteze importanţa acestei investiţii atât pentru comuna Răzvad, dar şi pentru locuitorii din Ocniţa şi Gura Ocniţei ce pot beneficia de serviciile oferite de noul supermarket de la Răzvad. Prezent la Răzvad a fost şi vicepreşedintele CJ, Alin Manole.

„Salutăm această iniţiativă care este benefică atât pentru locuitorii comunei Răzvad, dar şi Ocniţa şi Gura Ocniţei. Este o investiţie benefică, iar valoarea ei se ridică undeva la 280.000 de euro. Un lucru foarte important este că prin această investiţie se crează şi 18 locuri de muncă pentru cetăţenii din Răzvad şi nu numai. Investiţia înseamnă şi un plus pentru bugetul local şi pentru bugetul judeţean”, a declarat preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea.

Primarul comunei Răzvad, Emanuel Spătaru a ţinut să puncteze faptul că noile locuri de muncă reprezintă o mare oportunitate pentru locuitorii comunei Răzvad, iar investitorii sunt aşteptaţi în localitate să investească.

„Nu pot decât să mă bucur că astăzi, dăm drumul la 18 locuri de muncă în comuna Răzvad. Este un lucru pe care eu mi l-am propus atunci când am preluat conducerea comunei Răzvad. Am să fac tot ceea ce ţine ca toţi investitorii care vin la Răzvad să poată să-şi dezvolte activitatea şi să contribuie la dezvoltarea economică a localităţii”, a declarat primarul Emanuel Spătaru.

Directorul reţelei de supermarke-turi a declarat că a avut un real sprijin şi deschidere atât din partea administraţiei locale, dar şi cea judeţeană în realizarea acestei investiţii.

„Este un început de an bun. Este al cincilea magazin pe care-l deschidem într-un interval de şase luni, ceea ce mă face să cred că în Dâmboviţa se întâmplă lucruri frumoase. Am de partea mea nişte oameni importanţi care vor să dezvolte judeţul şi împreună vom reuşi. Vom realiza locuri de muncă şi vom aduce investitori”, a declarat Romeo Geambaşu.

Acest supermarket de la Răzvad este al cincilea care se deschide la nivelul judeţului Dâmboviţa în ultimele luni de zile.