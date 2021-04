Investiţiile în sănătate, prioritate pe agenda conducerii CJ Dâmboviţa

Sănătatea dâmboviţenilor, reprezintă o prioritate pe agenda conducerii CJ Dâmboviţa, dovadă stând alocările bugetare prevăzute în bugetul CJ din acest an.

Extinderea, modernizarea şi reabilitarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean, extinderea şi dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi extinderea Secţiei de Cardiologie a Spitalului Judeţean, precum şi achiziţionarea unui angiograf, sunt doar câteva din investiţiile de pe lista de priorităţi ce vor primi finanţare de la CJ Dâmboviţa, în cursul acestui an.

Anunţul a fost făcut chiar de preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan: „Ziua Mondială a Sănătăţii este cel mai bun prilej să aduc la cunoştinţa dâmboviţenilor proiectele Consiliului Judeţean Dâmboviţa privitoare la sănătatea noastră, a tuturor, dar, în acelaşi timp, să le şi mulţumesc tuturor celor care au grijă de noi.

Extinderea, modernizarea şi reabilitarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean. Valoarea totală a proiectului care urmăreşte crearea unei secţii de primiri urgenţe cu spaţii generoase şi dotată cu aparatură de ultimă generaţie se ridică la peste 1.400.000 euro. Termenul de finalizare este decembrie 2023. Extinderea şi dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. Aici vorbim de construirea unui corp nou de clădire care va veni în completarea actualului ambulatoriu. Luna aceasta se finalizează proiectul tehnic, iar după obţinerea tuturor aprobărilor va fi scoasă la licitaţie şi execuţia. Cu siguranţă, în această toamnă, vor demara lucrările care au o valoare de aproape 2.200.000 euro.

Un alt obiectiv important în ceea ce priveşte sănătatea este şi extinderea Secţiei de Cardiologie a Spitalului Judeţean, precum şi achiziţionarea unui angiograf. Se lucrează la documentaţia necesară, iar suma estimată pentru implementarea proiectului este de 1.600.000 de euro.

Acestea sunt unele dintre cele mai importante investiţii în sistemul sanitar dâmboviţean pe care le vom bugeta anul acesta.

De asemenea, suntem conştienţi de importanţa personalului medical specializat. Ieri am aprobat scoaterea la concurs a 22 de posturi de medici. Şi totul pentru sănătatea dâmboviţenilor!”