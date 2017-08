Investiţiile Consiliului Judeţean Dâmboviţa privind infrastructura rutieră

Share This





















In primul rând vorbim de obiective de infrastructură rutieră realizate în asociere de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi consiliile locale. În programele aferente anilor 2015 şi 2016, au fost cuprinse un număr de 81 de obiective, cu o lungime totală de 208,10 km, în 56 unităţi administrativ-teritoriale, din care au fost puse în funcţiune un număr de 28 obiective, cu o lungime totală de 61 km, în localităţile: Pucheni, Perşinari, Titu, Comişani, Cornăţelu, Lunguleţu, Gura Şuţii, Buciumeni, Vlădeni, Şotânga, Pucioasa, Moţăieni, Gura Ocniţei, Valea Mare, Cândeşti, Braniştea, Voineşti, Petreşti, Finta, Bilciureşti, Dragomireşti, Potlogi, Dragodana, Conţeşti, Morteni.

O altă investiţie este Drumul de legătură Dj 713 Dichiu -DJ 714 Zănoaga (L=3,08 km)

– Valoarea contractului de lucrări: -4.556.422 lei

– Decontat – 1.740.230 lei

– Proiectant – S.C. Inginerie Sfetcu S.R.L.

– Executant – S.C. Cast S.R.L.

Lucrările la acest obiectiv au fost contractate în anul 2013, până la sfârşitul anului 2016 fiind executate lucrări de modernizare a sistemului rutier cu strat de bază în lungime de L = 2,950 km şi cu strat de uzură L = 1,4 km, precum şi lucrări de artă, constând în podeţe tubu-lare – 7 buc., şanţuri din beton – L = 1.850 ml şi ziduri de sprijin – L=1 25 ml.

Obiectivul dispune de finanţare atât din bugetul propriu, cât şi din bugetul de stat, conform O.U.G. 28/2013.

Reabilitarea DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – intersecţie drum Piatra Arsă, L = 16 km.

Acest obiectiv se realizează, în asociere, de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Judeţean Prahova, la această dată fiind executat sistemul rutier cu strat de bază şi strat de legătură pe o lungime de 16 km şi cu strat de uzură pe o lungime de 14,6 km, precum şi lucrări de artă constând în ziduri de sprijin, L = 2086 ml şi rigole de acostament, L = 12.205 ml.

– Valoare contract execuţie 50.487.050 lei, din care:

contribuţie C. J. Dâmboviţa 31.666.508 lei contribuţie C. J. Prahova 18.820.542 lei – Decontat 38.258.865 lei, din care: contribuţie C. J. Dâmboviţa 31.666.506 lei contribuţie C. J. Prahova 14.307.076 lei

– Rest de executat şi decontat C. J. Prahova 4.513.466 lei

Modernizarea DJ 701 Corbii Mari (DN61) – limită Judeţ Teleorman, L = 8,14 km

Prin realizarea acestei investiţii a fost asigurată legătura Judeţului Dâmboviţa cu Judeţul Teleorman în zona de sud a judeţului. Lucrările la obiectivul finanţat prin PNDL, coordonat de MDRPFE au fost contractate în luna decembrie a anului 2015 şi au fost demarate în luna aprilie a anului 2016, obiectivul fiind finalizat la această dată.

Restul rămas pentru decontat până la punerea în funcţiune este în curs de realizare.

– Valoarea contractului de lucrări 10.680.352 lei

– Decontat 9.332.684 lei

Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ 711A sector Săbieşti – Colacu, sector Ghergani – Lunguleţu, L = 7,812 km

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost contractate în luna aprilie a anului 2016, şi au fost demarate în luna mai a aceluiaşi an; până la această dată a fost realizat stratul de bază al sistemului rutier aferent celor două sectoare care fac obiectul documentaţiei tehnico-econom-ice.

– Valoarea contractului de lucrări –

7.482.471 lei

– Decontat – 1.448.323 lei

Alte obiective de investiţii de infrastructură rutieră

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pe drumurile judeţene, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a demarat un amplu program de reabilitare şi modernizare a acestora, fiind întocmite la acestă dată documentaţiile tehnico-eco-nomice în baza cărora urmează a se executa lucrările şi demarate procedurile de achiziţie a lucrărilor.

Printre drumurile judeţene propuse pentru reabilitare şi modernizare, amintim:

– Reabilitare DJ 710 A Moreni – I. L. Caragiale, L = 7,488 km (încheiat contract de lucrări) 29

– Imbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 712A, Râu Alb – Runcu, L = 2,75 km (încheiat contract de lucrări)

– Modernizare DJ 722 Sălcioara – Moara Nouă – Săveşti, L = 8,421 km (încheiat contract de lucrări)

– Reabilitare DJ 712B Vulcana-Băi -Vulcana-Pandele – Lăculeţe, L = 8,761 km (în procedură de achiziţie a lucrărilor)

– Modernizare DJ 702J Morteni – lim. Jud. Argeş, L = 1,507 km (în procedură de achiziţie a lucrărilor)

– Modernizare DJ 710 Bezdead -Costişata – lim. Judeţ Prahova, L = 2,468 km (în procedură de achiziţie a lucrărilor)

– Modernizare DJ 702 – lim. Judeţ Argeş -Cândeşti Deal – Cândeşti Vale, L = 9,319 km (în procedură de achiziţie a lucrărilor)

– Reabilitare DJ 701 Odobeşti – Crovu -Ungureni – Corbii Mari, L = 5,4 km (în procedură de achiziţie a lucrărilor)

– Modernizare DJ 702H Morteni – lim. Judeţ Argeş, L = 3,696 km (în procedură de achiziţie a lucrărilor)

– Reabilitare DJ 712A Fieni – Runcu (Bădeni), L = 4,138 km (în procedură de achiziţie a lucrărilor)

– Reabilitare DJ 601A – limită Judeţ Giurgiu – Brezoaele – Slobozia Moară, L = 12,423 km (în procedură de achiziţie a lucrărilor)

– Imbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ 659 Şelaru – limită Judeţ Argeş, L = 3,261 km (în procedură de achiziţie a lucrărilor).