Investiţii majore la Valea Mare

Anul 2017, se anunţă a fi unul plin de realizări în comuna dâmboviţeană Valea Mare. Vor fi demarcate o serie de investiţii cu finanţare atât de la bugetul local şi de la CJ dar şi de la AFIR. în primul rând edilul constantin Miu a ţinut să vorbească despre proiectul ce vizează Amenajarea Centrului Civic al comunei Valea Mare. Este vorba despre un proiect realizat în asociere cu CJ Dâmboviţa. In cadrul acestui proiect se realizează alei pietonale, rigole betonate şi iluminat public, pe o parte si cealaltă a DJ702A. Un alt proiect finanţat din bugetul local prevede realizarea de racorduri la reţeaua de canalizare existent. Aţa cum am spus, la Valea Mare va începe şi o investiţie cu finanţare prin AFIR şi vizează extinderea reţelei de canalizare pe o lungime de 7,6 km. în curs de execuţie se află căminul cultural cu finanţare pe AFIR:

„Avem un proiect în asociere cu CJ Dâmboviţa şi are ca obiectiv -Amenajare Centru Civic de o parte şi de cealaltă partea a DJ 702 A, care înseamnă şanţuri betonate, alei pietonale, lămpi, construire podeţe a cărui valoare este de 800.000 de lei. Un alt proiect vizează racorduri noi la reţeaua de canalizare existent, însemnând un număr de 160 de cămine, proiect finanţat din bugetul local cu o valoare de 670.00 de lei şi în curând vom da ordinal de începere a lucrărilor. Un alt proiect important vizează extinderea reţelei de canalizare pe o lungime de 7,6 km, proiect depus în luna mai a anului 2016 pe AFIR şi în decembrie am primit notificarea prin care proiectul este eligibil şi va fi finanţat şi are o valoare de 1 milion de euro. Urmează să parcurgem procedurile legale. Avem un cămin cultural în proces de reabilitare prin CNI, stadiul de execuţie al lucrărilor fiind de 80%, termenul de finalizarea fiind iulie însă cred că în mai va fi finalizat, mult mai devreme. „,a declarat primarul Constantin Miu.

Edilul comunei Valea Mare, Constantin Miu este încrezător că în cel mai scurt timp, comuna Valea Mare se aliniază standardelor europene.