Investiții majore în comuna Voinești

Vești bune, se asfaltează strada Muret din satul Voinești, administrația locală condusă de primarul Dănuț Gabriel Sandu și viceprimarul Constantin Popa, a reușit să atragă noi fonduri europene pentru îmbunătățirea infrastructurii locale din comuna Voinești. a fost semnat contractul de finanțare privind modernizarea prin asfaltare a străzii Muret

din satul Voinești. Acest proiect va fi realizat prin GAL Valea Ialomiței și vizează 350 ml de drum, amenajarea de șanțuri betonate cu canivouri pe ambele părți și vor fi realizate șase podețe de acces la proprietăți și în gospodării. Pentru realizarea acestui proiect, 98.500 euro vor fi bani europeni, iar 250.000 de lei va fi contribuția din bugetul local. În perioada următoare, conform procedurilor legale, se va trece la achiziția publică privind proiectarea și execuția lucrării.

La Voinești, vor fi realizate stații de încărcare mașini electrice

Veștile bune nu se opresc aici, administrația de la Voinești a depus și un proiect pentru a obține finanțare prin Administrația Fondului de Mediu, noua investiție -„Stații de încărcare mașini electrice în comuna Voinești”. Acest proiect, în momentul finalizării sesiunii de depunere, va trece în etapa de evaluare, după care se va face

notificarea pentru semnarea contractului de finanțare.

Curățenie de primăvară în toată comuna Voinești

Vremea bună a permis ca administrația locală să desfășoare în satul Gemenea- Brătulești, decolmatarea șanțurilor pe ambele părți ale DN 72A. Această acțiune se face cu salariații Primăriei și beneficiarii de ajutor social.Cu salariații din Primărie, folosind

utilajele din dotare, s-a realizat balastarea drumul ce face legătura între strada Iugulești și strada Cândea (zona Hoagă) din satul Gemenea-Brătulești. Din cauza precipitațiilor din ultima perioadă, acest drum devenise aproape impracticabil. Lucrările de acest gen vor continua și în perioada următoare.

O spălătorie proprie cu circuit închis

PREMIERĂ în Dâmbovița, are un parc auto de 20 de utilaje la standarde europene, și în curând o spălătorie proprie cu circuit închis, asta înseamnă o administrație locală care a demonstrat și va demonstra că se poate şi vrea o comună la standarde europene. Este nevoie doar să-ţi placă ceea ce faci, să fii dedicat unui ţel propus, să nu faci comparaţii şi să vrei cu adevărat ca în urma ta să rămână ceva. Primăria Voineşti are un parc auto de utilaje, de invidiat, ce cuprinde 20 de utilaje ultramoderne pe care le folosește la lucrările edilitare din întreaga comună. Administrația de la Voinești a amenajat și un spațiu necesar garării utilajelor din dotare. Trebuie să recunoaştem faptul că Primăria Voineşti este singura unitate administrativă din judeţul Dâmboviţa care are un parc auto la standarde europene şi care îşi asugură o mare parte din lucrările edilitare în regie proprie

Se amenajează o spălătorie modernă pentru întreținerea tuturor utilajelor din dotarea Primăriei Voinești

Cu sume alocate din bugetul local, administrația de la Voinești, condusă de primarul Gabriel Dănuț Sandu și viceprimarul Constantin Popa, a demarat lucrările privind amenajarea unei spălătorii modern pentru întreținerea tuturor utilajelor din dotarea Primăriei. Spălătoria ce urmează a fi realizată va fi cu circuit închis (numai pentre cele 20 de utilaje din dotare), se află situată în spatele Primăriei (unde a funcționat cândva un service auto), se întinde pe o suprafa,ă de circa 700 mp care urmează a fi betonată și elicopterizată, se va construi o hală din fier și panouri de tip sendviș, de 90 mp, și va fi dotată cu pompe pentru apă rece și apă caldă cu două jeturi, unul cu apă și altul cu spumă și degresant. Valoarea totală a investi,iei este de 300.000 lei.

Primarul Gabriel Dănuţ Sandu şi viceprimarul Constantin Popa se ocupă personal în buna desfăşurare a tuturor activităţilor edilitare din comună.

Zicala potrivit căreia omul sfinţeşte locul, nu e vorbă în vânt, faptele vorbesc la Voinești.