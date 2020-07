Investiţii majore continuă să dezvolte comuna Răzvad

Share This





















Cel mai tânăr primar din judeţ, ales în data de 5 iunie 2016, la vârstă de 27 de ani, nu s-a lăsat speriat de drumurile întortochiate ale administraţiei publice locale şi nici de faptul că va avea mult de lucru în comunitatea pe care a condus-o în ultimii patru ani, şi iată că astăzi, după patru ani de la momentul când a depus jurământul pentru preluarea mandatului de primar al comunei Răzvad, alături de viceprimarul Ionela Şerban, echipa sa de consilieri şi nu în ultimul cu sprijinul cetăţenilor a fost, este şi va fi alături prin fapte, nu vorbe.

Comuna dâmboviţeană Răzvad se mândreşte cu un dispensar uman la standarde europene

La doar 5 luni de la preluarea mandatului, primarul Emanuel Spătaru bifa una dintre marile realizări şi anume finalizarea obiectivul de investiţii „Dispensar Uman în comuna Răzvad”. Investiţia s-a realizat cu finanţare prin OG 28 şi a fost în valoare de 790.000 lei. Nu trebuie să omitem faptul că investiţia era la un pas de a fi blocată din cauza lipsei de finanţare de la Guvernul Tehnocrat de la acel moment, dar primarul Emanuel Spătaru şi Consiliul Local Răzvad au găsit imediat soluţia de a aloca suma necesară finalizării investiţiei din bugetul local, urmând ca autorităţile locale să-şi recupereze banii de la Ministerul Dezvoltării Regionale.



21 de milioane de lei obţinuţi prin PNDL 2 au ajuns în comuna Răzvad pentru reţea de apă, reţea de canalizare şi reabilitarea Şcolii Valea Voievozilor

Astăzi, rezultatele muncii în echipă se văd. Trei proiecte majore pentru comuna Răzvad AU primt finanţare prin PNDL 2, unele se apropie de finalizare, altele sunt în plină execuţie.

Şcoala Valea Voievozilor, în plin proces de reabilitare

Primul proiect vizează reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii Valea Voievozilor din comuna Răzvad, având o valoare de 1.887.795.81. Potrivit edilului Emanuel Spătaru, unitatea şcolară prin acest proiect îşi va schimba radical condiţiile, aliniindu-se standardelor europene.

Se lucrează de zor la unitatea şcolară, iar primarul Emanuel Spătaru dă asigurări că noul an şcolar va începe în noua Şcoală Valea Voievozilor.

Satul Gorgota are reţea de apă până la ultima gospodărie

O investiţie majoră cu finanţare prin PNDL 2 s-a realizat şi în satul Gorgota din comuna Răzvad. Este vorba despre realizarea sistemului de alimentare cu apă în satul Gorgota, un proiect în valoare de 5.523.527.8 lei. Este vorba despre 8 km de reţea de apă, o staţie de tratare a apei, un rezervor de 250 de metri cubi care, în situaţii de avarii va asigura furnizarea apei potabile. Nu în ultimul rând, investiţia vizează şi realizarea branşamentelor gratuite a tuturor gospodăriilor la reţeaua de apă iar citirea consumului de apă se va face de la distanţă prin transmisie radio.

Reţea de canalizare în satele Valea Voievozilor şi Răzvad

Un proiect mult aşteptat de locuitorii comunei Răzvad este cel privind extinderea sistemului de canalizare în satele Valea Voievozilor şi Răzvad.

Primăria Răzvad a primit finanţare în valoare de 13.912.985.67 de lei pentru acest proiect prin PNDL 2. Şi aici sunt prevăzute racordurile şi vorbim de 16,8 km de reţea de canalizare. Se lucrează la acestă investiţie. Deja sunt realizaţi 7 km de reţea de canalizare şi este vorba despre strada Via Mare, Ing. Bruneanu, Lt. Marinescu, Preot Goglea, Furtuneşti, Drăguţoieşti, Gura Văii şi Livada cu Pruni. Se lucrează la reţeaua de canalizare în zona DN 72, venind dinspre Aleea Mănăstirii către Răzvad. Se va lucra pe ambele părţi ale drumului, dar pe rând.

Şcoala Răzvad, cu un nou sistem de încălzire

La preluarea mandatului în iunie 2016, noua administraţie a comunei Răzvad, condusă de primarul Emanuel Spătaru şi viceprimarul Ionela Şerban, a găsit şi lucruri bune dar şi situaţii nefericite, una dintre unităţile şcolare, cum ar fi Şcoala Răzvad, se confrunta cu frigul în sălile de clasă, odată cu sezonul rece. Încălzirea în şcoală funcţiona pe baza sobelor de teracotă racordate la gaze, însă fiind foarte vechi, de peste 20 de ani, nu mai făceau faţă.

Administraţia de la Răzvad, condusă de edilul Emanuel Spătaru a demarat un proiect cu finanţare din bugetul local ce a avut ca obiectiv final montarea unui kit de trei centrale termice cu 126 de calorifere. Investiţia în valoare de 350.000 de lei a avut ca beneficiari direcţi cei 243 de elevi şi cadrele didactice.

Modernizarea iluminatului public şi sistem de supraveghere în comuna Răzvad

În satele Valea Voievozilor şi Gorgota, reţeaua de iluminat public a fost modernizată cu bani de la bugetul local. Cu finanţare prin PNDL 2 s-a modernizat şi iluminatul public în satul Răzvad.

Primăria Răzvad a bifat şi aceast obiectiv prin semnarea unui contract de finanţare prin PNDL 2 pentru modernizarea iluminatului public în satul Răzvad în valoare de 540.000 de lei. Sistemul de supraveghere video din comuna Răzvad a fost extins, astfel încât au fost montate încă 38 de camere de supraveghere, pe lângă cele 10 deja existente.

Amenajare incintă, dotare şi împrejmuire Centrul educativ pentru copii Răzvad

A fost finalizat şi obiectivul „Amenajare incintă, dotare şi împrejmuire centru educativ pentru copii Răzvad, judeţul Dâmboviţa”. Beneficiarii proiectului sunt copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani, care provin din familii cu domiciliul în comuna Răzvad, aflate în situaţii de risc social. Sursa de finanţare pentru acest proiect a fost Măsura M8/6B „Servicii sociale pentru comunităţile rurale marginalizate/cu risc de sărăcie/excluziune socială”, prin GAL Arcul Târgoviştei, valoarea totală a investiţiei fiind de 276.769,40 lei, din care 220.361,82 lei – sumă eligibilă.

Asfaltarea străzilor din comuna Răzvad

S-a lucrat la asfaltarea străzilor: Bisericii – Răzvad de Jos, Lt. Marinescu, Ing. Bruneanu, strada Gării, Feţe şi DC 16 (drumul principal din satul Gorgota). Vorbim despre 8,8 km de asfalt pe străzile: Bisericii (Răzvad de Jos) Fete, Gării, DC16 (Răzvad-Gorgota), Lt. Marinescu, Ing. Bruneanu (tronsoanele din Aleea Mănăstirii), în valoare de 4 milioane lei finanţat prin AFIR, măsura 7.2.

Şi pe DJ 719, Răzvad – Târgovişte ce tranzitează comuna Răzvad s-au executat ample lucrări de modernizare de către CJ Dâmboviţa prin LDP Dâmboviţa.

Străzile Muşetoiu, Ing. Bruneanu şi un tronson din strada Preot Goglea din comuna dâmboviţeană Răzvad au fost prinse într-un proces amplu de asfaltare şi modernizare.

str. Şcoala de fete

str. Butuceşti

str. Vasilache

str. Bivolaru

Tronsonul neasfaltat de pe str. Valea Pietrei

Str. Redevenţa

Str. Iordan, cât şi vis-a-vis în faţa Complexului

Tronsonul neasfaltat de pe str. Preot Goglea Tronsonul neasfaltat de pe str. Furtuneşti

DC16, după finalizarea branşamentelor la apă.

Urmează să înceapă asfaltarea străzilor Gura Leului şi Via Mare.

Pod nou pe strada Poiana Mare

La nivelul comunei Răzvad a fost finalizată o altă investiţie importantă cu finanţare prin AFIR. Este vorba despre podul de pe strada Poiana Mare, sat Gorgota.

Proiectul are o valoare de aproximativ 600.000 de lei prin AFIR.

Comuna Răzvad are

supermarket şi noi locuri de muncă

La începutul anului 2017, datorită demersurilor făcute de administraţia locală de la Răzvad, în comună a fost inaugurat un supermarket. Investiţia este o mare realizare pentru comuna Răzvad şi asta în primul rând pentru că au fost create 18 noi locuri de muncă, dar totodată investitorul are o contribuţie substanţială la bugetul localităţii.

Grădiniţă nouă la Răzvad

Administraţia condusă de edilul Emanuel Spătaru şi viceprimarul Ionela Şerban vrea să facă treabă bună şi în acest an. Astfel, printre obiectivele Primăriei şi Consiliului Local se numără realizarea din bugetul local a unei Grădiniţe în Răzvad. Valoarea investiţiei este estimată la 3 milioane de lei.

Şcoala de la Răzvad a primit finanţare POR

Anul 2020 a venit cu veşti bune şi pe partea de accesare a fondurilor europene prin POR. Şcoala de la Răzvad a primit finanţare POR, în valoare de 8 milioane de lei. Şcoala va reabilitată, modernizată şi dotată la standarde europene.

Centru de zi pentru persoane vârstnice la Valea Voievozilor cu finanţare pe POR

Tot prin POR, administraţia de la Răzvad a obţinut finanţare pentru realizarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice la Valea Voievozilor. Este vorba de o investiţie în valoare de 2 milioane lei. Centrul se va realiza în clădirea dezafectată a căminului cultural din Valea Voievozilor.

Rechizite şcolare pentru elevii răzvădeni, dar şi preşcolarii

În ultimii patru ani, de când este la conducerea Primăriei Răzvad, edilul Emanuel Spătaru a iniţiat un proiect prin care toţi elevii răzvădeni, dar şi preşcolarii, au primit la început de an şcolar pe lângă manuale şi câte un dar din partea Primăriei Răzvad, respectiv câte un set de rechizite şcolare. Nu au fost uitate nici cadrele didactice.

Moş Crăciun a sosit cu tolba plină

În ultimii patru ani, pentru a respecta tradiţia, Primăria Răzvad şi Consiliul Local Răzvad au fost ajutoarele de nădejde ale bătrânului cu barbă albă pentru a aduce o bucurie de Crăciun celor peste 570 de preşcolari şi elevi răzvădeni.

Cuplurile cu 50 de ani de căsnicie, premiate de Primăria Răzvad

De 4 ani, în preajma sărbătorilor de Crăciun, autorităţile locale premiază cuplurile din comuna Răzvad care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Au primit câte o diplomă, un mic premiu şi un buchet de flori.

Elevii răzvădeni cu media peste 9.50, premiaţi de Primăria şi Consiliul Local Răzvad

Administraţia de la Răzvad, condusă de edilul Emanuel Spătaru a premiat performanţa din şcolile răzvădene. Elevi de la ciclul gimnazial din şcolile răzvădene care au terminat anul şcolar, cu media generală peste 9.50, au fost premiaţi de către Primăria Răzvad şi Consiliul Local Răzvad, cu suma de 200 de lei pentru fiecare elev.

316 tablete au fost oferite gratuit elevilor din Răzvad

O nouă iniţiativă lăudabilă în plină criză COVID-19 la nivelul comunei Răzvad. 316 tablete au ajuns la toţi şcolarii din Răzvad şi asta datorită iniţiativei luată de administraţia locală condusă de primarul Emanuel Spătaru. Investiţia în educaţie este cea mai eficientă investiţie din lume şi asigură egalitatea de şanse a tuturor copiilor la învăţarea continuă.

Primarul Emanuel Spătaru a acordat o atenţie deosebită proiectelor cultural-educative şi sociale cu caracter local. La nivelul comunei Răzvad, reuşite se văd şi sunt multe lucruri grozave pe care trebuie să le cunoaşteţi. Faptele vorbesc de la sine, administraţia condusă de primarul Emanuel Spătaru continuă să crească comuna Răzvad.