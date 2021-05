Investiţii importante, în plin proces de implementare

Investiţii importante sunt în plin proces de implementare la nivelul oraşul Pucioasa, obiective care vor contribui substanţial la dezvoltarea staţiunii balneoclimaterice de sub poalele Patranei. Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, împreună cu primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana a făcut o vizită pe şantiere. Primul obiectiv de investiţii – „Dezvoltarea infrastructurii turistice în staţiunea balneoclimaterică oraşul Pucioasa” este un proiect în valoare de 21.429.171,23 lei, prin intermediul căruia se vor reabilita 7 străzi din zona centrală a oraşului Pucioasa (Avram lancu, Aleea Ardealului, Bulevardul Gării, Libertăţii, 1 Decembrie, Stadionului şi Dacia), precum şi 2 străzi care fac legătura între localităţile Brăneşti şi Moţăieni, prin Pucioasa-Sat, pe malul râului Ialomiţa (DC 136a şi strada Carierei), ce însumează 6,2 km, inclusiv trotuare şi şanţuri de preluare a apei pluviale.Totodată, în cadrul proiectului vor fi amenajate două zone verzi (Parcul Gării şi Grădina Stadionului) şi va fi achiziţionat un trenuleţ destinat transportului turiştilor. fn prezent, s-au realizat peste 50% din lucrările proiectului. Vizita a continuat pe şantierul proiectului finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) – „Modernizare drumuri de interes local în zona centrală, Şerbăneşti – Bela şi Miculeşti – Diaconeşti, din oraşul Pucioasa”, în valoare de 8.379.711 lei. Până la acest moment, lucrările realizate pe străzile Colinei, Narciselor, Păltiniş şi Soarelui echivalează cu 40% din volumul obiectivelor prevăzute în proiect.

Tot prin PNDL, administraţia locală a oraşului Pucioasa derulează proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Colegiului Naţional Nicolae Titulescu”, în valoare totală de 16.291.245 lei, proiect despre care primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana, a spus că este unul dintre proiectele de suflet: „Mereu am spus că infrastructura este net inferioară actului didactic. Iată că a venit clipa în care să le oferim cadrelor didactice şi elevilor o şcoală senzaţională. Este cea mai importantă instituţie de învăţământ din nordul judeţului (…) pentru care ne-am străduit să obţinem finanţare ani buni. Din 2016 până în 2018, cu ajutorul domnului preşedinte Corneliu Ştefan, pe atunci deputat în Parlamentul României, am reuşit să intrăm în rezerva de la PNDL şi să obţinem finanţare pentru această instituţie (… ) Şcola va avea toate condiţiile pentru a face performanţă. Din momentul în care va fi gata, voi avea grijă să nu ne mai plece copiii la Târgovişte, ci să rămână să înveţe aici şi să atragem tot ceea ce înseamnă perle din nordul judeţului, pentru că este păcat ca, într-o asemenea instituţie, să nu înveţe nişte copii extraordinari. fn etapa a doua, tot anul acesta, vom începe cu o alocare din bugetul local – destul de consistentă, de aproape 1 milion lei, cel mai mare efort bugetar pentru noi din acest an şi, parţial, anul viitor, pentru sistematizarea şi modernizarea curţii acestui liceu. Cu siguranţă, până la finalul anului, vor fi gata şi clădirea şi dotările prinse în proiect. Se lucrează în ritm alert”.Prin intermediul acestei investiţii, clădirea va fi consolidată, iar anvelopanta construcţiei va fi reabilitată termic şi protejată de lumina soarelui. Pereţii de închidere vor beneficia de izolare termică şi finisaje corespunzătoare.

„fnfiinţare centru social pentru persoane vârstnice prin reabilitare clădire P+2, nr. 18, strada Rândunelelor, Pucioasa” este un proiect prin care se va reabilita fostul cămin de nefamilişti din cartierul Filatură, care va fi transformat în centru de zi pentru persoanele vârstnice, beneficiari direcţi fiind cei aproximativ 4.800 de pensionari din oraşul Pucioasa. Investiţia are o valoare totală de 2.276.950,98 lei, iar până în prezent au fost realizate toate consolidările necesare, instalaţiile interioare, sau curăţat pereţii de tencuiala veche, s-au realizat învelitoarea şi termoizolaţia, s-a montat tâmplăria. fn prezent, se execută finisajele interioare.

fn cadrul conferinţei de presă organizate la finalul vizitei la cele 4 obiective de investiţii, preşedintele Corneliu Ştefan a evidenţiat importanţa dezvoltării turismului balnear în Pucioasa, dar şi a atragerii de fonduri din surse externe, guvernamentale şi, mai nou, prin intermediul Programului Judeţean de Dezvoltare Locală, pe care l-a lansat pentru judeţul Dâmboviţa:

„Vreau să îi felicit – pe domnul primar şi echipa sa din cadrul Primăriei Pucioasa – pentru toate proiectele pe care le-au avut, le au şi le vor avea pentru cetăţenii din partea de nord a judeţului, nu numai din oraşul Pucioasa. Trebuie să spunem opiniei publice că Pucioasa este oraşul cu cele mai multe proiecte semnate din toată Regiunea Sud Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional. Sunt cele mai mari şi mai importante proiecte pe care le avem aici pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale, rutiere, de apă şi canal. fmpre-ună cu echipa administrativă de aici, trebuie să readucem la viaţă Staţiunea Balneoclimaterică Pucioasa şi, aşa cum a fost întotdeauna o perlă a staţiunilor balneoclimaterice din România, cu siguranţă într-o perioadă scurtă va redeveni o perlă a României şi cu siguranţă vom atrage şi investitori. fn ultimul timp, alături de domnul primar, am avut discuţii cu investitori privaţi, care să vină în această zonă, în oraşul Pucioasa, să investească în principal în domeniul turismului.

Până la sfârşitul lunii mai, vom organiza o conferinţă de presă împreună cu primarii oraşelor Pucioasa şi Fieni, primarii comunelor Moţăieni, Buciumeni şi Brăneşti, când vom lansa centura ocolitoare pentru cele două oraşe (Pucioasa şi Fieni). Vom aproba luna aceasta, în şedinţă de consiliu judeţean, indicatorii tehnico-economici, iar până la sfârşitul lunii vom depune la Ministerul Transporturilor proiectul pentru centura ocolitoare, a doua după inelul 2 de centură al municipiului Târgovişte, aşa cum am gândit-o, tot în regim de 4 benzi. Pentru cele două oraşe va fi o singură centură. Studiul de prefezabilitate este gata. Vestea bună este că, din partea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Investiţii, avem deja protocolul transmis. După ce vom avea primul draft al studiului de prefezabilitate, cu o propunere de deviz, vom semna acest protocol între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Ministerul Transporturilor, iar în următoarea perioadă vom scoate la licitaţie studiul de prefezabilitate. Urmează ca, anul viitor, să scoatem la licitaţie proiectul tehnic şi execuţia acestor centuri ocolitoare, finanţate din fonduri europene, prin

POIM.

Tot pentru Pucioasa, am gândit, împreună cu domnul primar, câteva proiecte mai mici, dar la fel de utile şi care vor fi depuse de administraţia locală pe Programul Judeţean de Dezvoltare Locală. Până la finalul lunii vom lansa acest program şi vă pot spune că sunt foarte multe solicitări. Sunt foarte mulţi primari care se interesează de demararea acestui program, un program unicat în România, prin care vom sprijini toate localităţile judeţului Dâmboviţa pentru proiectele pe care le-am gândit împreună”.

La vizita de lucru au fost prezenţi din partea CJD, vicepreşedintele Luciana Cristea şi administratorul public al judeţului, Cristian Avanu.