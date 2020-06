Învăţământul românesc, în pragul colapsului

Share This





















Deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia spune că actualul ministru al Educaţiei şi Cercetării din România duce educaţia din sfera unei politici publice pentru viitor, în sfera unei politici de cartier, unde totul este la întâmplare, unde nimeni nu ştie ce se va întâmpla mâine şi unde viitorul nu este, aproape, niciodată fericit. Mai mult, deputatul Claudia Gilia a ţinut să sublinieze faptul că sunt cele mai tragice momente pe care le trăieşte învăţământul românesc, în vremuri de o dificultate sporită pentru toţi românii: „Tocmai din cauza caracterului special al acestor vremuri, este inadmisibil ca educaţia, cea care asigură resursa umană pentru viitorul ţării, să fie pe mână unor persoane incapabile să gestioneze un asemenea domeniu.

Luni, a început examenul de Bacalaureatul şi le doresc tuturor elevilor să aibă norocul ca acest examen să fie scutit de gafele repetate cu care s-a confruntat educaţia românească în ultimele luni.

Tocmai ce s-a încheiat Evaluarea Naţională. Am auzit foarte multe păreri despre examen, dar am reţinut-o pe cea a secretarului de stat în Ministerul Educaţiei, care spune că un elev care a învăţat constant la şcoală poate promova cu nota 5, poate 6. Practic, de pe scaunele ministerului aflăm că şcoala românească nu are ambiţia pe care o au elevii, aceea de a lua note şi calificative cât mai mari. De pe scaunele ministerului, ocupate de oameni reci şi cinici, şcoala românească se mulţumeşte cu notă de trecere, 5. Dar elevii, părinţii, profesorii? Ei nu contează? Am simţit că pledoaria pentru 5-ul salvator este de fapt o pledoarie pentru învăţământul particular. Dacă astăzi ministerul spune că elevii nu pot obţine performanţă decât cu pregătire în afara şcolii, mâine ne aşteptăm să spună că cei care vor să înveţe mai mult să se pregătească în instituţii de învăţământ particulare. Să fie vorba oare de o privatizare mascată a educaţiei, pe repede înainte, care va genera o ruptură adâncă în societatea românească pentru generaţiile viitoare?

O ruptură care îi va afecta pe copii şi părinţi, împărţiţi între cei care îşi permit educaţie pe bani mulţi şi cei care nu îşi permit, dar şi între cadrele didactice, în condiţiile în care Constituţia României garantează accesul gratuit la educaţie. După responsabilii ministerului este în regulă ca elevii să nu aibă şanse egale la educaţie.um, de altfel, nici în acest moment, elevilor nu li se oferă şanse egale în condiţiile învăţământului la distanţă. Copii care nu au avut tabletă sau computer şi nici internet au rămas în afara sistemului.

Nici până la acest moment nu au fost cumpărate dispozitive pentru ca toţi cei înscrişi la şcoală să poată învăţa de acasă, în eventualitatea unei situaţii de criză. Vă reamintesc că în noiembrie anul trecut, ministrul Anisie spunea că „Nu am ce să fac cu banii, dacă se alocă 6% din PIB Educaţiei”. Dacă doamna ministru ar fi militat mai mult pentru creşterea bugetului educaţiei sunt sigură că ar fi putut cumpăra dispozitive pe care să le utilizeze elevii şi profesorii, în aşa fel încât dreptul la educaţie să le fie respectat tuturor copiilor.

PSD iniţiat mai multe propuneri legislative prin care să venim în sprijinul copiilor şi cadrelor didactice, în vederea dotării cu echipamente electronice. Una dintre propunerile legislative prevede completarea articolelor 70 şi 94 din Legea educaţiei naţionale. Se instituie în legislaţie obligativitatea ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării să asigure elevilor care îndeplinesc condiţiile pentru a primi bursă socială şi cadrelor didactice dispozitive conectate la Internet care pot fi utilizate şi de acasă. O altă iniţiativă vizează modificarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare pentru familiile cu elevi şi/sau studenţi ai învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, (ajutorul financiar să fie majorat la 200 la 300 de euro pentru achiziţionarea unui computer).

Despre bâlbele, inconsecvenţa, neprofesionalismul care guvernează Ministerul Educaţiei am tot reliefat. Vă mai dau un exemplu, examenul de titularizare din acest an a fost o imensă bătaie de jos la adresa cadrelor didactice. Concursul a fost anulat în ziua depunerii dosarelor, fără să existe un calendar clar pentru reprogra-marea sa. Ministrul a dat vina pe starea de alertă, dar eu cred că la minister este o adevărat stare de urgenţă izvorâtă din faptul că actualii responsabili nu sunt în stare de nimic. Am văzut propunerile pentru reluarea cursurilor din toamnă. Acest sistem hibrid de care se vorbeşte, în care jumătate din elevi învaţă în clasă iar jumătate acasă, on line, este, în opinia mea, imposibil de pus în practică în avantajul elevului. Nu o spun eu, o spun toţi profesorii cu care am stat de vorbă. Cum vom se vor desfăşura în concret orele? Care sunt regulile de predare? Vor fi instruite cadrele didactice pentru acest mod de derulare a procesului de educaţie? Cum va fi gestionată o materie, şi aşa stufoasă, într-un interval de doar 30 de minute? Sunt doar câteva din întrebările care îi frământă pe părinţi şi pe cadrele didactice.

În timp ce România vrea să ia nişte măsuri care nu au nici o legătură cu realitatea, state precum UK, Germania sau Franţa, în care situaţia epidemiologică a fost mai grea decât la noi, au anunţat că redeschid şcolile complet, în forma anterioară pandemiei. Mai sunt două luni până la reluarea cursurilor, iar în sistemul de învăţământ românesc este o uriaşă gaură neagră care pare să înghită în necunoscut absolut tot. Nici elevii, nici profesorii şi nici părinţii nu ştiu ce îi aşteaptă. Realitatea faptelor arată că „România educată” a Preşedintelui Johannis este pe mână unui Minister al Educaţiei şi Cercetării în stare de nimic! Iar acest lucru ne va afecta pe termen lung, cu impact nebănuit asupra viitorului generaţiilor următoare!”, a declarant deputat PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia.