Inundaţiile au lovit mai multe localităţi dâmboviţene

In urma precipitaţiilor abundente căzute în judeţul Dâmboviţa, subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa au acţionat pentru evacuarea apei din gospodăriile populaţiei.

Detaşamentul de pompieri Târgovişte – a intervenit în cartierul Priseaca din mun. Târgovişte pentru evacuarea apei din curţile a 2 gospodării.

Garda de intervenţie Voineşti

– a intervenit în satul Gemenea din com. Voineşti pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie (curte şi beci).

Detaşamentul de pompieri Găeşti

– a intervenit în satul Teleşti din com. Ludeşti pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie (curte şi casă);

– a intervenit în com. Gura Foii la decolmatarea unui podeţ, pentru eliberarea unei căi de acces la 5 gospodării (calea de acces fiind inundată).

Detaşamentul de pompieri Pucioasa

– a intervenit în loc. Doiceşti pentru evacuarea apei din 2 gospodării (2 curţi şi 1 beci).

Detaşamentul de pompieri Moreni – a intervenit pe strada I.L. Caragiale din mun. Moreni pentru evacuarea apei la o cale de acces spre un bloc de locuinţe;

– intervine în com. I.L. Caragiale pentru evacuarea apei din curţile unor gospodării.