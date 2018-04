ÎNTOARCEREA DIN MINIVACANŢA DE PAŞTE, ÎN SIGURANŢĂ

Share This





















Poliţiştii au fost la datorie şi au acţionat pentru fluidizarea şi monitorizarea traficului, pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente grave, la întoarcerea din minivacanţa de Paşte.

La întoarcerea din minivacanţa de Paşte, poliţiştii au continuat acţiunile din stradă, pentru prevenirea evenimentelor grave, combaterea încălcării regimului legal de viteză şi salvarea de vieţi.

Neadaptarea vitezei la conditiile de drum reprezinta una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere! Adaptaţi permanent viteza de deplasare la particularităţile de drum si de trafic! Nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri neregulamentare!

Folosiţi corect luminile, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, ploaie abundentă sau ceaţă densă!

Respectaţi normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pietoni sau alte vehicule! Folosiţi centura de siguranţă – vă poate salva viaţa în caz de accident;

Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice;

Nu conduceţi dacă vă simţiţi obosiţi! Planificaţi-vă în aşa fel călătoriile, încât să nu parcurgeţi într-o zi mai mult de 300 de kilometri.

Este chiar indicat să opriţi din când în când, pe parcursul traseului, pentru a vă destinde şi a vă reface forţele!

Acordaţi un plus de atenţie conducerii prin intersecţiile nedirijate, la depăşirea mijloacele de transport în comun sau a altor autovehicule, vitezei cu care rulaţi, pentru a putea în orice moment manevra şi opri în deplină siguranţă autoturismul, dacă situaţia o impune!

Numai respectând regulile de circulaţie, putem avea un trafic rutier în siguranţă!

În fiecare an, o dată cu încălzirea vremii, creşte şi numărul motocicletelor sau bicicletelor aflate în trafic, prin urmare este necesară şi o perioadă de „acomodare” cu noii participanţi la trafic. Unii conducători auto nu sunt obişnuiţi încă să vadă în trafic motocicletele, nu apreciază corect distanţa la care se află acestea sau viteza lor de deplasare, ori, în cele mai nefericite cazuri, nu le observă. Atenţie şoferi!

Pentru evitarea evenimentelor rutiere nedorite, Poliţia vă recomandă:

Inainte de a deschide portierele, asigu-raţi-vă că din spate nu trece o motocicletă, acest lucru fiind valabil şi pentru pasagerii din vehiculul condus de dumneavoastră! Atenţie sporită la schimbarea direcţiei de mers. Oricând din spate sau din faţă poate apărea un motociclist!

La plecarea de pe loc, asiguraţi-vă că nu puneţi în pericol siguranţa deplasării unui motociclist!

Atunci când sunteţi depăşit, nu măriţi viteza de deplasare şi circulaţi cât mai aproape de marginea din dreapta drumului. Atenţie motoci-

clişti!

Pentru evitarea evenimentelor rutiere nedorite, Poliţia recomandă motocicliştilor:

Evitaţi accelerările excesive şi nu depăşiţi limitele legale de viteză!

Evitaţi deplasarea între benzile de circulaţie!

Purtaţi atât dumneavoastră cât şi pasagerul care vă însoţeşte căşti de protecţie omologate! Nu conduceţi în timp ce va aflaţi sub influenta băuturilor alcoolice!

Nu faceţi „slalom” printre autovehiculele aflate în mişcare!

Asiguraţi-vă că dispuneţi de spaţiu de frânare suficient!

Păstraţi permanent contactul ambelor roţi cu suprafaţa carosabilului!

Pe zi ce trece, bicicleta câştigă tot mai mulţi adepţi, însă, indiferent de vârstă, aceasta trebuie utilizată corect pe drumurile publice, în spiritul conduitei preventive. Ca urmare a lipsei de precauţie, tot mai biciclişti cad victime ale accidentelor de circulaţie.

Nesemnalizarea şi neasigurarea înainte de efectuarea schimbării direcţiei de mers, în special spre stânga şi la plecarea de pe loc, sunt abateri care constituie principalele cauze ale evenimentelor rutiere datorate bicicliştilor.

Majoritatea accidentelor cu biciclişti se produc în mediul urban, în zona marilor intersecţii, ca urmare a nea-cordării de prioritate la trecerea altor autovehicule, a tranzitării pe culoarea roşie a semaforului, precum şi nerespectării semnificaţiei indicatoarelor.

Folosirea bicicletei pe timpul nopţii sau în condiţii meteorologice nefavorabile, mai ales dacă nu este echipată corespunzător cu mijloace de semnalizare, reduce posibilitatea conducătorilor auto de a-i sesiza pe biciclişti. Aceasta este de asemenea o cauză frecventă în producerea de accidente rutiere cu victime din rândul bicicliştilor.

Deosebit de periculoase sunt şi conducerea bicicletei sub influenţa băuturilor alcoolice, transportul altor persoane pe bicicletă, transportarea unor bagaje voluminoase, precum şi deplasarea în grupuri a bicicliştilor.