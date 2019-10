Intervenţie timpurie în cazul consumatorilor de droguri identificaţi/depistaţi pentru prima oară

Share This





















In anul şcolar 2019 – 2020, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Dâmboviţa implementează, la nivel judeţean, proiectul naţional de intervenţie timpurie adresat consumatorilor de alcool şi droguri ilegale care au fost identificaţi pentru prima oară, denumit „FreD goes Net”.Grupul ţintă este reprezentat de consumatori experimentali şi ocazionali de alcool, tutun şi droguri ilegale din judeţ, cu vârste cuprinse între 14 şi 25 ani, aflaţi sau nu într-o formă de învăţământ.Accesarea serviciilor oferite în acest proiect de personalul specializat din cadrul CPECA Dâmboviţa se va face, fie prin referirea consumatorilor de către familie, servicii de protecţie socială, poliţie, biserică sau şcoală, fie prin solicitări directe realizate chiar de către consumatori.

Scopul implementării acestui proiect este de a reduce riscul de instalare a dependenţei la consumatorii experimentali sau ocazionali de alcool, tutun şi droguri ilegale, prin:

1. Imbunătăţirea accesului consumatorilor din grupul vizat, la serviciile de prevenire şi asistenţă a dependenţei de droguri oferite de CPECA Dâmboviţa;

2. Intărirea motivaţiei intrinseci pentru schimbarea comportamentului referitor la consumul de droguri în grupul beneficiarilor direcţi;

3. Sporirea şanselor de intervenţie timpurie incriminării şi condamnării, discriminării sau marginalizării tinerilor cu risc de a deveni dependenţi.

De precizat că, serviciile de consiliere specifică din cadrul proiectului FreD sunt oferite sub forma unor intervenţii de grup, cu durata de 8 ore, în condiţii de gratuitate şi confidenţialitate.

Instituţii partenere în implementarea proiectului, în judeţul Dâmboviţa, sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa şi Arhiepiscopia Târgoviştei.