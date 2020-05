ÎNTÂLNIRE PENTRU RELUAREA LIGII I

Share This





















După anunţul Ministrului Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, care a avut loc ieri, 5 mai, cu referire la reluarea sportului din România, Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, lea făcut o vizită celor de la Ministerul Sănătăţii miercuri dimineaţă.

Burleanu a luat parte la o şedinţă care a durat mai mult de trei ore, la care au mai participat reprezentanţii Institutului Naţional de

Sănătate Publică, Ionuţ Stroe şi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

Subiectul întâlnirii a fost legat de hotărârile anunţate ieri, care i-au nemulţumit pe oamenii de fotbal din România, iar preşedintele FRF a dorit să primească clarificări în acest sens, dar a şi solicitat modificări, precizând că fotbalul are o anumită specificitate şi că jucătorii au nevoie de o perioadă corespunzătoare de antrenament, pentru a evita accidentările care

pot apărea după această perioadă de inactivitate.

Potrivit surselor Digi Sport, s-a stabilit ca Federaţia să compună un set de cerinţe şi propuneri cu privire la modul în care ar trebui să se reia antrenamentele şi competiţiile de fotbal din România, cerinţe care ar urma s fie discutate la începutul săptămânii viitoare, pentru a putea fi luată o nouă decizie.

Răzvan Burleanu a anunţat această întâlnire cu Ionuţ Stroe şi reprezentanţii Ministerului Sănptpţii încă de ieri şi a explicat:

„Vom avea nevoie de o întâlnire suplimentară cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi cu Ministerul Sănătăţii pentru a planifica anumite lucruri. Am şi solitcitat deja această întâlnire între specialiştii noştri, pentru că, aşa cum arată documentul astăzi, nu ştim dacă aceste menţiuni prevăzute în acest ordin sunt recomandări sau reguli pe care toate cluburile trebuie să le respecte”, a spus Răzvan Burleanu.

„Dorim să putem începe activitatea şi aceasta este şi propunerea pe care noi am avansat-o MTS-ului, să începem antrenamentele în grupuri de câte 4 jucători pe 15 mai, imediat după ce se va ieşi din starea de urgenţă, astfel încât, treptat, pe data de 1 iunie să ne putem desfăşura antrenamentele comune pentru toate echipele.

Ne-ar fi foarte util să începem pe 15 mai fiindcă pe 25 mai trebuie să comunicăm către UEFA calendarul pe care îl propunem pentru reluarea competiţiilor interne”, a mai explicat Burleanu.

Cu toate că premisele sună bine, Răzvan

Burleanu se teme că pot exista totuşi „sincope” în această relaxare a măsurilor. Astfel, preşedintele FRF a avansat două ipoteze.

„În momentul de faţă, dacă nu vom avea un feedback pozitiv din partea staffurilor fiecărei echipe din Liga 1 şi Liga 2, nu vom putea să începem înainte de 13 iunie. Dacă nu vom începe nici la 13 iunie, atunci cu siguranţă nu vom reuşi să finalizăm play-off-ul Ligii 1 lu Cupa României în actualul format.

Sunt două scenarii: unul depinde de UEFA, altul depinde de FRF: 1. Avem nevoie de o modificare a termenului de 20 iulie din partea UEFA, termen la care trebuie să comunicăm echipele care participă în competiţiile europene. 2. Ar trebui să identificăm o variantă de finalizare a Ligii 1 şi/sau Cupei României cu mai puţine meciuri.

Când mă refer la acest ultim scenariu, acesta are mari şanse de a fi aplicat, de exemplu, pentru Liga 2, unde, în mod normal, ar mai fi 14 etape, ceea ce este foarte mult pentru o perioadă scurtă de timp, fiindcă presupune câte două meciuri în fiecare săptămână.

Odată ce ne vom putea relua antrenamentele, după aceea vom avea această speranţă că ne vom relua competiţiile -implicit o bucată mică din ceea ce înseamnă că viaţa noastră normală – şi va fi mult mai clar. Pur şi simplu vom putea să redăm această parte mică din ceea ce înseamnă viaţa normală”, a precizat Burleanu.