Întâlnire cu constructorii care lucrează pe şantierele din Dâmboviţa

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa (CJD), Corneliu Ştefan, a avut o întâlnire cu reprezentanţii constructorilor care desfăşoară activităţi în domeniul modernizării şi reparaţiilor infrastructurii rutiere din judeţ, în cadrul asocierilor cu unităţile administrativ-teri-toriale, unde CJD este parte contractantă. La acestă întâlnire au participat şi reprezentanţii autorităţilor publice locale în calitate de beneficiari direcţi ai lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere de interes local. Scopul întâlnirii l-a constituit analiza stadiilor fizice şi valorice a obiectivelor de investiţii derulate în asociere, iar necesitatea acestei reuniuni a reieşit din dorinţa ca toţi constructorii să respecte obligaţiile contractuale şi legislaţia în vigoare, să monitorizeze atent investiţiile – pentru realizarea unor obiective corespunzătoare din punct de vedere calitativ, să semnaleze cu operativitate apariţia unor eventuale neconfor-mităţi, să asigure verificarea activităţilor executate şi, respectiv, corelarea corespunzătoare a acestora cu situaţiile de lucrări. Pe lângă analiza stadiilor fizice şi valorice ale tuturor lucrărilor în curs, au fost stabilite unele măsuri în vederea iniţierii lucrărilor şi serviciilor la noile obiective de investiţii şi, totodată, reluării activităţilor în cazul obiectivelor care au fost suspendate. Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, a solicitat o mobilizare corespunzătoare a constructorilor în vederea urgentării finalizării lucrărilor, făcând apel către constructorii implicaţi să respecte prevederile contractuale şi documentaţiile tehnice şi economice în vederea executării unor lucrări de calitate: „Vă rog să trataţi cu maximă seriozitate lucrările pe care le aveţi. Eu nu voi tolera ca aceste investiţii să nu fie derulate in mod corespunzător. Dacă întâmpinaţi blocaje, vă rog să imi comunicaţi pentru a identifica cele mai bune soluţii, pentru rezolvarea situaţiilor apărute. Aveţi termene, vă rog să vă făceţi treaba la timp. Fac apel la primari să nu mai prelungească niciun contract. CJD işi rezervă dreptul ca pentru firmele executante care nu respectă clauzele contractuale, să emită certificate de recomandare cu privire la modul in care vă îndepliniţi atribuţiile. Instituţia noastră şi-a onorat in totalitate obligaţiile financiare in privinţa decontărilor, toate facturile emise in baza producţiei executate fiind onorate cu celeritate. Apucaţi-vă de treabă, avem bani alocaţi, iar vremea permite să se lucreze. Mai avem doar 3 luni in care putem lucra. Voi continua să inspectez modul in care se derulează lucrările, pentru că infrastructura rutieră este un domeniu prioritar pentru noi cei de la consiliul judeţean. Important este ca proiectele să fie bine realizate, problemele tehnice să fie asumate şi rezolvate. Prin aceste intâlniri dorim să evaluăm stadiul lucrărilor, dar şi să răspundem interesului cetăţenilor”.

Reprezentanţii firmelor care au participat la întâlnirea cu preşedintele CJD, Corneliu Ştefan, şi-au arătat interesul pentru a finaliza cu succes toate investiţiile contractate, în acest sens, precizându-se datele la care se vor relua activităţile pentru încadrarea în graficiile de execuţie ofertate. La discuţii au mai participat: administratorul public al judeţului, Cristian Avanu şi directorul Direcţiei Tehnice, Vasile Dinu.

Preşedintele Corneliu Ştefan le-a vorbit constructorilor şi despre Programul Judeţean de Dezvolare Locală (PJDL), care se va derula în perioada 2021 -2021 şi care va fi coordonat şi implementat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în asociere sau parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale.

De săptămâna viitoare, preşedintele CJD, Corneliu Ştefan, va efectua vizite şi verificări în teren pentru a se asigura că promisiunile făcute de constructori în cadrul întâlnirii de astăzi se vor materializa în teren.