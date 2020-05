Inspectorul şcolar general: Niciun elev nu va rămâne cu situaţia şcolară neîncheiată

Share This





















Prof. Sorin Ion, inspectorul şcolar general al ISJ Dâmboviţa, a prezentat într-o videocon-ferinţă modalităţile de încheiere a situaţiei şcolare, aşa cum au fost stabilite prin ordin de ministru. Cu menţiunea că, pentru învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar nu este cazul încheierii situaţiei, dar activităţile cadrelor didactice continuă şi acestea menţin legătura cu copiii.

A precizat inspectorul general că au fost prevăzute mai multe situaţii în care se încheie mediile, atât pentru învăţământul primar, cât şi pentru gimaziu şi liceu precum şi procedurile: Dacă elevul are cel puţin două calificative pe semestrul al II-lea, se încheie situaţia şcolară semestrială cu aceste calificative.

Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfăşurată online.

Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfăşurată online, al doilea calificativ pentru semestrul al II-lea va fi considerat calificativul care reprezintă media elevului din primul semestru.

Dacă elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea, media anuală devine media semestrului I.

Încheierea mediilor la învăţământul gimnazial şi liceal, postliceal şi profesional:

Dacă elevul are cel puţin două note pe

semestrul al II-lea, se încheie media cu aceste note.

Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfăşurată online, pentru a doua notă.

Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfăşurată online, a doua notă pentru semestrul al II-lea va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru.

Dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea media anuală devine media semestrului

I.

Dacă media din primul semestru este mai mică decât 5, atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul data la care acesta poate susţine o lucrare scrisă/proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine media anuală (ca la examenul de corigenţă).