Inspectorii sanitari din cadrul direcţiilor de sănătate publică au finalizat controlul dispus în unităţile sanitare de psihiatrie de către ministrul Sănătăţii

Controlul a vizat calitatea actului medical şi a condiţiilor igienico-sanitare din unităţile de psihiatrie.

„Este primul control de acest fel în sensul că pentru prima dată s-a stipulat foarte clar că se verifică calitatea actului medical. Direcţiile de sănătate publică aveau abilitatea să verifice aceste aspecte, dar am stabilit noi proceduri astfel încât avem un prim raport. Imediat după tragedia de la Săpoca am declanşat control la toate unităţile de psihiatrie din ţară”, Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii

Inspectorii sanitari au verificat 4 spitale de maximă siguranţă cu 1805 paturi, 36 de spitale de psihiatrie cu 8841 de paturi şi 91 de secţii de psihiatrie din cadrul spitalelor judeţenecu 5427 de paturi. Au fost verificate în total 16.073 paturi de psihiatrie la nivelul ţării. Verificarea normelor privind asigurarea condiţiilor de igienă generală, a vizat starea igienico-sanitar a fiecărui salon, normele de amplasare a paturilor, circuitele funcţionale, microclimatul, depozitarea materialelor sterile, asigurarea materialelor de curăţenie şi dezinfecţie.

„Precizez că în urma tuturor controalelor au fost luate măsuri. Acolo unde a fost cazul şi existau suspiciuni de natură penală aceste rapoarte au ajuns la Parchet, dar acolo unde nu existau suspiciuni rezonabile am considerat că nu trebuie să încărcăm munca parchetelor”, a mai spus Sorina Pintea, în timpul conferinţei. In timpul controlului, inspectorii sanitari au constat structura unui Centru de Recuperare neavizată de MS, aşa um cere legislaţia în vigoare.De asemenea, nerespectarea normelor de amplasarea paturilor în jumătate din unităţile controlate nu respectă ordinul 914/2006.

In unele secţiile şi compartimente de psihiatrie controlate s-a constatat că:

– Nu se respectă normele de amplasare a paturilor, suprafaţa/pat fiind mai mică de 7m2.

– Nu se respectă numărul de paturi în secţie conform structurii.

– Starea de igienă la nivelul saloanelor este necorespunzătoare, în unele saloane pavimentul este din parchet deteriorat iar tâmplăria ferestrelor şi a uşilor prezintă vopsea exfoliată. Tavanul şi pereţii prezintă infiltraţii.

– Clădirile prezintă pereţi degradaţi, cu infiltraţii şi igrasie; în salile de mese, precum şi în unele grupuri sanitare, există plăci ceramice lipsă, sparte.

– Nu se respectă normele privind numărul grupurilor sanitare.

– Starea de igienă la nivelul unităţilor era necorespunzătoare, grupurile sanitare neigienizate corespunzător.

– Nu se asigură materiale de igienă personală pentru pacienţi motivul invocat fiind specificul secţiei.

– Nu există camere de izolare a pacienţilor.

De asemenea, în spitalele de maximă siguranţă s-a constatat că:

– Gradul de ocupare a paturilor este mai mare decât numărul acestora, astfel că, cea mai mare depăşire, aglomerare de pacienţi, se află la Spitalul de maximă siguranţă Grajduri, jud Iaşi, unde jumătate din anul 2018 a fost un grad de utilizare a paturilor de 173 %.

– Spitalul de maximă siguranţă Stei are un grad de ocupare în medie de 115% pe tot parcursul anului 2018 la sectia de bolnavi cronici.

– La spitalul de maximă siguranţă Săpoca există un grad de utilizare a paturilor de 106% la nivelul anului 2018, tot pe secţia de bolnavi cronici.

– Se constată astfel că în toate spitalele de maximă siguranţă sunt supraglomerate paturile de la secţiile de bolnavi cronici în timp ce în aceleaşi spitale, secţiile de acuţi au un grad de ocupare de maximum 60% .

In toate spitalele de maximă siguranţă există camere de izolare a pacienţilor, dar acestea nu îndeplinesc condiţiile conform art 8,alin 4,5 si 6 din ordinul 488/2016.

Există echipă terapeutică conform art 2,alin 2 din Ord 488/2016 care este condusă de un medic psihiatru în toate spitalele de maximă siguranţă.

De asemenea, în cadrul spitalelor de psihiatrie monospecialitate se constată că în secţiile de bolnavi cronici există un grad mare de utilizare a paturilor care de cele mai multe ori depăşeşte 100%. Exemple: Vaslui-114.20%, Olt -109,06%, Neamt –

103,22%.

In aceste spitale s-a constatat că distribuţia spitalelor de psihiatrie este inegală la nivel inter-judeţean, existănd o densitate mare de număr de paturi de psihiatrie în oraşele foarte mari, cum ar fi: Bucureşti-Ilfov, Iaşi, Timisoara şi Oradea în schimb sunt 14 judeţe din Romania în care nu există niciun spital de psihiatrie ci secţii cu număr mic de paturi în spitalele generale. Exemple de judeţe fără spitale; Tulcea, Constanţa, Dămboviţa, Bacău, Sibiu, Mureş, Gorj, Caraş-Severin, Sălaj, Satu-Mare,Bistriţa-Nasaud.

Tot în spitalele de monospecialitate controlate există echipa terapeutică condusă de medic psihiatru. Nu există camere de izolare şi acolo unde există nu sunt conforme cu normele.Nu respectă normele privind amplasarea paturilor în saloane.

Pentru asigurarea protecţiei sănătăţii, inspectorii sanitari vor continua acţiunile de control privind verificarea conformităţii spitalelor de psihiatrie şi vor efectua recontroale la unităţile sanitare cu paturi la care au fost depistate deficienţe şi abateri de la prevederile legislative în vigoare.

Conform raportului de control privind calitatea actului medical şi a condiţiilor igienico sanitare în spitalele de psihiatrie, au fost aplicate 115 sancţiuni contravenţionale, din care 48 de amenzi în valoare de aprox. 144 000 lei şi 67 de avertismente. In toate unitatile sanitare s-au dat termene de remediere pentru efectuarea izolatorului pana la 31.12.2019

„Cred că acest raport poate sta foarte bine la baza a ceea ce noi ne dorim -reformă în cadrul psihiatriei”, a spus Pintea.