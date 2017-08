Inspectorii DSP Dâmboviţa vor începe controalele la unităţile şcolare

Share This





















În săptămânile următoare se vor demara controale privind stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Dâmboviţa pentru începerea anului şcolar 2017-2018.

Comisia de verificare va fi formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei de Sănătate Publică, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului Şcolar Judeţean. Echipele formate vor verifica următoarele aspecte: existenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare, stadiul lucrărilor de reparaţii, reabilitare, consolidare, modernizare, stadiul lucrărilor de igienizare şi dezinfecţie, asigurarea cu apă potabilă, starea igienico-sanitară a grupurilor sanitare, starea sălilor de clasă sub aspectul igienizării mobilierului, iluminatului, încălzirii şi stării pavimentului, modul de gestionare a reziduurilor menajere, asigurarea cu materiale de curăţenie şi dezinsecţie, existenţa examenelor medicale pentru cadrele didactice şi personalul de îngrijire, dar si modul în care se respectă normele de apărare împotriva incendiilor. În urma activităţii de control efectuate de-a lungul mai multor ani înaintea începerii anului şcolar, s-a constatat faptul că nu este necesară verificarea tuturor unităţilor de învăţământ an de an. În atenţia inspectorilor DSP vor intra şi internatele şi cabinetele medicale şcolare, scopul controalelor fiind asigurarea activităţilor şcolare, dar şi a asistenţei medicale în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare, inclusiv a imunizărilor obligatorii prevăzute în calendarul naţional de vaccinare.

Termene de remediere a neconformităţilor

Dacă inspectorii DSP vor depista nereguli, în tipul controalelor efectuate în unităţile de învăţământ, se vor da termene de remediere. Pentru neconformităţile depistate se vor acorda termene de remediere a deficienţelor, dar se pot aplica şi sancţiuni contravenţionale, acolo unde este necesar, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Potrivit reprezentanţilor DSP Dâmboviţa , din experienţa anilor trecuţi, la nivelul judeţului nostru au fost depistate nereguli în privinţa grupurilor sanitare din mediul rural, dar şi a asigurării cu apă potabilă a unităţilor de învăţământ.