INSP anticipează că vârful valului Omicron ar putea fi atins în 31 de zile, „cu 25 de mii de cazuri pe zi sau mai multe”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, și directoarea INSP, Adriana Pistol, au susținut o conferință de presă în care au prezentat planul de măsuri pentru gestionarea valului 5 epidemic, despre care specialiștii spun că va fi generat de tulpina Omicron.

Directoarea INSP afirmă că rata mult mai mare de transmisibilitate a Omicron poate însemna că maximul valului 5 va fi atins mult mai repede decât în cazul valului Delta.

Oficialul nu exclude ca România să înregistreze peste 25 de mii de cazuri pe zi, peste o lună: „Este posibil ca până la jumătatea lunii ianuarie, varianta Omicron să reprezinte jumătate din tulpinile secvențiate pe săptămână și să devină dominantă. Există posibilitatea ca la sfârșitul lunii ianuarie, ea să devină comunitară”.

De asemenea, estimează că vor fi 25 de mii de persoane internate în spitale, iar cel puțin 1.500 vor fi la ATI.

Medicul Adriana Pistol afirmă că România are „mai multe vulnerabilități” înaintea acestui val: „60% din populația vulnerabilă, de peste 65 de ani și care are boli cronice, nu este vaccinată. Este un procent foarte mare al populației care nu respectă carantina atunci când este impusă”.

„Știți bine că ne-am aflat în valul 4 într-o situație în care sistemul de sănătate a fost depășit, am avut o rată de fatalitate de 3%, un procent extrem de mare și au fost afectate și persoanele cu patologii”, a declarat Alexandru Rafila, care a adăugat că autoritățile vor să evite noi carantine și închiderea școlilor.

Principalele declarații

Adriana Pistol:

Transmisibilitatea foarte ridicată cuplată cu o protecție mai scăzută a vaccinului, chiar și a celor cu schemă completă, duce la posibilitatea unui număr mai însemnat de persoane ajunse în spital într-o perioadă scurtă de timp.

Ca impact direct asupra sistemului sanitar, există o mare probabilitate ca infectarea persoanelor nevaccinate, vulnerabile, de peste 65 de ani să fie severă.

Capacitatea sistemului sanitar va fi suprasolicitată, cel puțin la nivelul înregistrat în luna octombrie. Ca impact indirect, infectarea masivă a populației poate rezulta într-un grad de absenteism în unitățile sanitare și la locul de muncă al populației care poate afecta economia întregii țări.

Este important de luat în calcul că deși personalul nostru este vaccinat și că simptologia este minimă pentru cei vaccinați, izolarea lor la domiciliu va afecta numărul personalului disponibil în unitățile sanitare.

Avem trei scenarii posibile de impact. Primul scenariu se referă la o rată de creștere de 10% a cazurilor zilnice, care pleacă de la o transmisibilitate mai mare a Omicron decât Delta, dar o rată de spitalizare mai mică de 5%, dintre care 10% internați la ATI. Al doilea pleacă de la 6%, cu o nevoie de spitalizare mai mare de 10%, iar cel de-al treilea este o asociere între cele două, un număr de cazuri zilnice 10%, spitalizări peste 20% cu o rată de peste 10% care ar necesita terapie intensivă. Pentru o bună pregătire este nevoie să ne uităm la scenariul cel mai rău.

Dacă se va petrece scenariul cel mai optimist, atunci vom atinge în ziua 37, respectiv 41, numărul de 25 de mii de internări. Dacă se va petrece ceea ce este mai rău, respectiv 27 de zile ca să umplem 25 de mii de paturi de spital. Mergând la paturile de ATI, se vor ocupa 1.500 de paturi ATI, pe scenariul mediu în 26 de zile, iar cel mai pesimist în 20 de zile.

La nivelul UE, pentru călătoriile internaționale veți avea nevoie de doza a treia pentru prelungirea certificatului Covid. La nivel național, deocamdată nu se va aplica această măsură. Cei cu schema completă își pot face doza booster pentru tulpina Omicron.

Alexandru Rafila:

Alexandru Rafila: Am înființat o structură de coordonare la nivelul Ministerului Sănătății în ceea ce privește resursele de asistență medicală pentru pacienții infectați cu coron-avirus, dar și pentru cei cu alte afecțiuni.

La nivel județean, acest grup va coopera cu instituții medicale spitalicești. ¡n județul Bacău, spitalele din acel județ colaborează pentru a asigura accesul la servicii medicale pentru pacienții Covid și non-Covid. – Vom pune la dispoziție lista centrelor de vaccinare și testare.

Ieri a fost aprobată OUG care face posibilă extinderea rapidă a testării la nivelul cabinetelor de medicină de familie prin decontarea din partea caselor de sănătate județene. Persoanele pozitive vor avea acces în ambulatoriu care vor fi la nivel județean și, de asemenea, persoanele cu forme medii vor beneficia de terapie antivirală, inclusiv de cea ino-vativă.