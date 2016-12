Înscrierile în programele RABLA şi RABLA PLUS se fac până pe 20 decembrie

Share This





















Persoanele fizice şi juridice mai pot aplica în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus până pe data de 20 decembrie, inclusiv. Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a decis prelungirea termenului-limită.

În cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Rabla Clasic), valabilitatea Notei de înscriere este de 120 de zile, fără a depăşi data de 27 decembrie 2016, iar pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Rabla Plus), valabilitatea Notei de înscriere nu va depăşi data de 27 decembrie 2016.

De asemenea, data stabilită pentru depunerea ultimei cereri de decontare în cadrul ambelor programe este tot 27 decembrie 2016. În plus, a fost introdusă posibilitatea prelungirii până la data de 31 mai 2017 a valabilităţii contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate de producătorii validaţi cu AFM, precum şi posibilitatea depunerii a două cereri de decontare în cursul lunii decembrie 2016, respectiv în data de 15 decembrie 2016 şi în data de 27 decembrie 2016.

AFM precizează că producătorii validaţi care doresc să beneficieze de prelungirea valabilităţii contractelor pentru finanţare nerambursabilă şi modificarea termenelor pentru depunerea cererilor de decontare sunt invitaţi la sediul Administraţiei pentru semnarea actelor adiţionale pe 15 decembrie, între orele 9:00-16:00.

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul „Rabla”) pentru persoanele fizice a fost lansat pe 14 iunie 2016. Pentru acest an, bugetul alocat iniţial celor două axe ale Programului „Rabla” a fost de 220 de milioane de lei, din care 75 de milioane de lei alocate extensiei „Rabla Plus”, atât pentru achiziţionarea de autovehicule noi electrice şi electrice hibride, cât şi pentru finanţarea reţelei de staţii de încărcare a acestora. Ulterior, programul a beneficiat de trei suplimentari de buget: prima în 18 iulie (cu 4.000 de tichete electronice), a doua în 12 octombrie (cu 2.000 de tichete, în valoare de 12 milioane lei) şi cea de-a treia în 21 noiembrie (un plus de 3.538 de vouchere, în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei).