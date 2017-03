Înscrierea pentru clasa pregătitoare -au fost solicitate mai multe locuri la modulul „step by step”

Share This





















La finalul primei etape de înscriere la clasa pregătitoare- 16 martie- conform metodologiei aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3247/2017, sunt înregistrate în şcolile din judeţul Dâmboviţa 3863 de cereri (502 dintre acestea provenind de la altă circumscripţie decât cea arondată) pe cele 4007 locuri aprobate iniţial. – se precizează într-un comunicat al ISJ Dâmboviţa

Printre cele mai solicitate şcoli, se numără şcolile gimnaziale Coresi, Mihai Viteazul, şi CN Constantin Cantacuzino, toate din Târgovişte.

Cum s-a întâmplat în ultimii ani, datorită cererilor înregistrate pentru şcolile bune, a fost aprobată suplimentarea numărului de clase cu patru (în prezent fiind aprobate 211) şi a numărului de locuri cu 276, pentru a gestiona în avantajul beneficiarilor educaţiei situaţia creată.

Şcolile care au solicitat suplimentarea numărului de clase sunt următoarele: câte o clasă Şcoala Gimnazială Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino Pucioasa (în alternativa Step by step), Gimnazială Coresi Târgovişte (tradiţional), Şcoala Gimnazială loan Alexandru Brătescu-Voineşti Târgovişte(tradiţional), Şcoala Gimnazială Gura Foii(tradiţional).

Datorită numărului mare de cereri pentru alternativa Step by step o clasă din sistem tradiţional va fi transformată în alternativa Step by step în cadrul Şcolii Gimnaziale Mihai Viteazul Pucioasa. Situaţia se datorează atât calităţii actului educativ cât şi programului de lucru în sistem alternativ, care presupune prezenţa elevilor în intervalul 8-16, sub supravegherea a două cadre didactice. .

Pentru locurile rămase libere se vor putea completa cereri în perioada 24 – 30 martie 2017 când se desfăşoară a doua etapă (ultima) de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018.