Infracţiuni la regimul rutier, constatate de poliţiştii dâmboviţeni

Poliţiştii de la rutieră au acţionat, pe raza întregului judeţ, pentru combaterea şi sancţionarea nerespectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice.

Astfel, doi bărbaţi de 31 şi 51 de ani, au fost depistaţi în timp ce conduceau autovehicule pe raza oraşului Pucioasa şi a municipiului Târgovişte, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, cei în cauză au prezentat o alcoolemie cu o valoare peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constat şi faptul că bărbatul de 31 de ani, nu ar poseda permis de conducere.

Un alt bărbat de 43 de ani, din Berceni, este cercetat de poliţişti după ce ar fi condus un autoturism, pe drumul judeţean 701A, în afara localităţii Săbieşti, fără a poseda permis de conducere. Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier, soldat cu rănirea uşoară a acestuia.

De asemenea, fiind condus la spital, cel în cauză a refuzat recoltarea de probe biologice necesare în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibaţiei alcoolice.

Totodată, un alt bărbat de 26 de ani, care nu ar poseda permis de conducere şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, ar fi fost implicat într-un eveniment rutier produs pe raza localităţii Brezoaele şi soldat cu rănirea uşoară a unei persoane.

Fiind testat cu aparatul etilotest, conducătorul auto a prezentat o alcoolemie cu o valoare peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În toate situaţiile poliţiştii au întocmit dosare penale, fiind efectuate cercetări sub coordonarea procurorului de caz.

Notă: Facem precizarea că, în cazurile prezentate, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.