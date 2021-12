Infracțiuni la regimul rutier, constatate de polițiștii dâmbovițeni

Poliți șii din cadrul Formațiunii Rutiere Găe ști au depistat pe drumul comunal 87, în localitatea Răscăieți, un bărbat în vârstă de 49 de ani, din Slobozia, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Polițiș tii au procedat la testarea cu aparatul etilotest a conducătorului auto, acesta prezentând o alcoolemie cu o valoare peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un alt bărbat a fost oprit de poliți ști în timp ce conducea un autoturism, în localitatea Poiana, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost implicat într-un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, iar în urma testării cu aparatul etilotest, cel în cauză a prezentat o alcoolemie o alcoolemie cu o valoare de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, polițiș tii au surprins, în localitatea Plopu, la volanul unui autoturism, un alt bărbat care nu poseda permis de conducere i care se afla sub influența alcoolului. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, prezentând o alcoolemie cu o valoare peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în aceeaș i zi, polițiș tii, în urma unei sesizări, au depistat un alt bărbat care ar fi condus un autoturism sub influența alcoolului, în localitatea Gura Ocniței. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, prezentând o alcoolemie cu o valoare peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, în toate situațiile, polițiș tii au întocmit dosare penale pentru săvâr șirea unor infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, fiind efectuate cercetări.