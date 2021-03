Infracţiuni la regimul rutier, constatate de poliţiştii dâmboviţeni

Poliţiştii de la rutieră au depistat trei bărbaţi şi o femeie, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, în timp ce conduceau autovehicule, pe raza municipiului Moreni, a oraşului Fieni şi a localităţilor Aninoasa şi Moroeni, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, cei în cauză au prezentat alcoolemii cu valori cuprinse între 0,51 şi 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, unul dintre şoferi nu poseda permis de conducere, iar altul a refuzat prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Alţi doi bărbaţi, de 20 şi 35 de ani, au fost identificaţi de poliţişti, pe raza localităţilor Conţeşti şi Crevedia, în timp ce conduceau autovehicule fără a poseda permis de conducere.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că bărbatului de 20 de ani, i-ar fi fost încredinţat autovehiculul pentru a fi condus pe drumul public de către proprietar, un bărbat de 31 de ani, care ar fi cunoscut faptul că cel în cauză nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cei doi bărbaţi au fost implicaţi şi într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

De asemenea, poliţiştii au depistat pe drumul naţional 71, pe raza localităţii Pietroşiţa, un bărbat de 37 de ani, din Moroeni, în timp ce conducea un autovehicul, având dreptul de a conduce suspendat.

Un alt bărbat de 40 de ani, a fost oprit, pentru control, în timp ce conducea un autoturism pe drumul naţional 71, pe raza localităţii CuzaVodă. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, poliţiştii i-au solicitat testarea cu aparatul etilotest şi recoltarea de mostre biologice, însă bărbatul a refuzat.

În toate situaţiile, în cauză, poliţiştii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, fiind efectuate cercetări sub coordonarea procurorului de caz. Facem precizarea că, în cazurile prezentate, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.