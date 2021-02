Infracţiuni la regimul rutier, constatate de poliţişti

Poliţiştii dâmboviţeni, ca urmare a activităţilor desfăşurate în trafic, pentru creşterea gradului de siguranţă şi prevenirea producerii unor evenimente rutiere, au întocmit două dosare penale sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

Astfel, doi bărbaţi în vârsta de 58 şi 56 de ani, din municipiul Târgovişte şi localitatea Perşinari, au condus autoturismele, deşi se aflau sub influenţa alcoolului.

Cei în cauză au fost testaţi cu aparatul etilotest, prezentând alcoolemii cu o valoare peste 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că bărbatul de 58 de ani, avea permisul de conducere suspendat.

Poliţiştii le reamintesc conducătorilor auto că, în conformitate cu prevederile art. 335 din Codul Penal, le este interzis să conducă autovehicule pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, pedeapsa fiind închisoarea de la unu la 5 ani.

Totodată, conform art. 336 din Codul Penal, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.