Infracţiuni la regimul rutier, constatate de poliţişti, pe drumurile din Dâmboviţa

Poliţiştii de la rutieră, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, au întocmit mai multe dosare penale sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Astfel, poliţiştii au depistat patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 32 şi 66 de ani, în timp ce conduceau autoturisme pe raza judeţului, deşi se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice.

Cei în cauză au fost testaţi cu aparatul etilotest, prezentând alcoolemii cu valori cuprinse între 0,45 mg/l şi 1,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un alt bărbat a fost surprins de poliţişti în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii Mavrodin, deşi avea plăcuţele cu număr de înmatriculare şi certificatul de înregistrare reţinut, iar un alt şofer, în timp ce conducea un autoturism care avea plăcuţele cu număr de înmatriculare atribuite unui alt autovehicul.

Totodată, alţi doi bărbaţi de 30 şi 32 de ani, au fost implicaţi în două evenimente rutiere soldate cu pagube materiale.

Astfel, din cercetările efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că un bărbat de 30 de ani, care avea permisul de conducere anulat, ar fi condus un autoturism într-o staţie de carburant, unde ar fi acroşat o vitrină frigorifică.

De asemenea, un bărbat de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis de conducere, pe raza localităţii Săteni, s-ar fi izbit de gardul unui imobil. Cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezentând o alcoolemie cu o valoare peste 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, în toate situaţiile, poliţiştii au întocmit dosare penale, fiind efectuate cercetări sub coordonarea procurorului de caz.