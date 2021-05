Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice din Dâmboviţa

Poliţiştii de la rutieră au acţionat pe raza întregului judeţ pentru prevenirea şi combaterea cauzelor accidentelor de circulaţie şi creşterea gradului de siguranţă în trafic.

Astfel, în cadrul acţiunilor, poliţiştii au surprins trei bărbaţi pe raza localităţilor Viforâta şi Vişina, în timp ce conduceau autovehicule, deşi se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. De asemenea, un bărbat de 46 de ani, implicat într-un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, este cercetat de poliţişti pentru conducerea autoturismului sub influenţa băuturilor alcoolice.

Fiind testaţi cu aparatul etilotest, conducătorii auto au prezentat alcoolemii cu valori cuprinse între 0,55 şi 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Alţi doi bărbaţi de 21 şi 33 de ani, au fost surprinşi de poliţişti în timp ce conduceau autoturisme pe raza localităţilor Brăneşti şi Plopu, fără a poseda permis de conducere.

Totodată, un bărbat de 52 de ani, a fost depistat pe raza localităţii Gura Foii, în timp ce conducea un autoturism al cărui număr de înmatriculare a fost retras şi având suspendată exercitarea dreptului de a conduce. În cauză, poliţiştii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârşirii de infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, fiind efectuate cercetări sub coordonarea procurorului de caz.