Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, constatate de poliţiştii dâmboviţeni

Poliţiştii de la rutieră au organizat acţiuni pentru creşterea gradului de siguranţă în trafic, prevenirea producerii unor accidente de circulaţie, dar şi pentru depistarea şi sancţionarea participanţilor la trafic care nu respectă regulile privind circulaţia pe drumurile publice.

Astfel, patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 19 şi 61 de ani, sunt cercetaţi de poliţişti după ce au fost surprinşi în timp ce conduceau autoturisme, pe raza oraşului Răcari şi a localităţilor Cojasca şi Voineşti, fără a poseda permise de conducere. Totodată, unul dintre autoturismele conduse ar fi avut montate plăcuţe cu număr de înmatriculare fals.

Alţi doi bărbaţi de 40 şi 43 ani, au fost depistaţi de poliţişti în timp ce conduceau autoturisme pe raza municipiului Târgovişte şi a localităţii Micloşanii Mari, deşi se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. Fiind testaţi cu aparatul etilotest, cei în cauză au prezentat alcoolemii cu o valoare peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, bărbatul de 40 de ani, a refuzat prelevarea de probe biologice necesare în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibaţiei alcoolice, iar în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit şi faptul că bărbatului i-ar fi fost încredinţat autoturismul, pentru a îl conduce, de un bărbat de 69 de ani.

Totodată, în urma controalelor efectuate în trafic, poliţiştii au depistat la volanul unor autoturisme alţi doi bărbaţi de 25 şi 27 de ani, care se aflau sub influenţa unor substanţe psihoactive.

Un alt bărbat de 40 de ani, din Cojasca, este cercetat de poliţişti după ce a condus un autoturism, pe DN 1A, pe raza localităţii Bujoreanca, deşi avea exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

În toate situaţiile, în cauză, poliţiştii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, urmând ca la finalizarea cercetărilor să se propună soluţie prin unitatea de parchet competentă.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.