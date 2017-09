Infracţionalitatea sesizata cunoaşte un trend descendent, acţiunile poliţiei dâmboviţene au dat rezultate în primele 8 luni ale acestui an

Share This





















În perioada ianuarie-august a.c., la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, infracţionalitatea sesizată cunoaşte un trend descendent, înregistrându-se o scădere de 10,33%. Astfel, infracţiunile judiciare sesizate scad cu 8,11%, iar cele de altă natură cu 28,03 %.

Infracţiunile contra persoanei scad cu 5,31%, dintre care evidenţiem infracţiunile de „lovire sau alte violenţe” (4,98%,), ameninţările (-5,93%) şi tâlhăriile (-9,37%).

Diminuări semnificative regăsim şi pe palierul furturilor, respectiv o scădere de 9,82%.

Furturile din societăţile comerciale scad cu 21,54%, iar cele de animale şi păsări cu 28,46%.

Pe linie de silvicultură, au fost sesizate 149 de fapte, cu 6,87% mai puţine comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar în domeniul armelor şi muniţiilor 98 de infracţiuni, cu 21,6% mai puţine.

Cu privire la infracţionalitatea stradală sesizată, şi aici se înregistrează scăderi (-14,1% fapte).

Au fost înregistrate mai puţine furturi (-26), tâlhării (-2) şi infracţiuni de ultraj contra bunelor moravuri(-1), toate comise în mediul stradal.

Referitor la dosarele penale cu autori necunoscuţi, în perioada supusă analizei, se remarcă scăderi în sensul că au fost înregistrate cu 13,91 % mai puţine lucrări penale cu autor necunoscut.

Pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică, în perioada supusă atenţiei, poliţiştii au organizat 81 de razii şi 5.960 de acţiuni, dintre care 921 au fost pe linie de poliţie rutieră, 507 pe linie de ordine publică şi 513 în domeniul investigaţiilor criminale.

Pentru abaterile de la normele contravenţionale, în primele opt luni ale acestui an, poliţiştii din Dâmboviţa au aplicat 89.912 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 1.428 au fost la Legea 12/1990, 13.711 pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991, 147 pe linie de pază şi protecţie a bunurilor şi 370 în domeniul silviculturii.

Cele mai multe amenzi, 70.700, au fost aplicate participanţilor la trafic ca urmare a abaterilor comise.

Peste 17.130 de amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 343 pentru depăşiri neregulamentare, 1099 pentru opriri şi staţionări în locuir interzise şi 15.384 pentru neportul centurii de siguranţă.

Alte 985 sancţiuni

contravenţionale au fost aplicate pentru utilizarea neregulamentară a telefonului în timpul deplasărilor pe drumurile publice şi 132 pentru neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată.

Pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor şi vehiculelor au fost aplicate 814 sancţiuni contravenţionale, iar pentru şofat sub influenţa băuturilor alcoolice 224 de amenzi. Şi indisciplina pietonală a fost sancţionată de către poliţişti, pe acestă linie fiind aplicate 5.428 de sancţiuni contravenţionale.

Pentru abaterile comise de alte categorii de participanţi la trafic au fost aplicate peste 8.000 de amenzi.

Datorită prezenţei active a poliţiştilor în stradă, Dâmboviţa este unul dintre judeţele care, în primele 8 luni ale acestui an, înregistrează un trend descendent în ceea ce priveşte accidentele de circulaţie.

Astfel, în perioada ianuarie-august a.c., pe raza judeţului Dâmboviţa, s-au produs cu 7,20% mai puţine accidente rutiere, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Primele patru cauze generatoare sunt neacordarea priorităţii de trecere pietonilor sau vehiculelor (80), abaterile comise de biciclişti (76), nepăstrarea unei distanţe corespunzătoare în mers (61) şi viteza excesivă sau neadaptată (57).

Pe parcursul sezonului estival, poliţiştii au organizat 796 de acţiuni, au intervenit la 3.922 de evenimente, dintre care 2.759 au fost sesizate prin numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 şi au aplicat 29.425 de sancţiuni contravenţionale a căror valoare se ridică la 7.002.978 de lei.

Din totalul amenzilor, 3.912 au fost aplicate pentru nerespectarea liniştii şi ordinii publice conform Legii 61/1991 şi 24.249 pentru încălcarea normelor rutiere, dintre care 103 pentru şofatul sub influenţa alcoolului şi 6.506 pentru viteză excesivă.

Ca măsură complementară, poliţiştii au reţinut 1.252 de permise de conducere, au retras 674 de certificate de înmatriculare şi au confiscat bunuri în cuantum total de 153.106 de lei.